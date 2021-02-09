難得看一次熱鬧，郝幸福、陳瑛俊傻乎乎地張著個嘴巴。天有點涼，掛兩條碧綠的鼻涕龍，眼看就要流到嘴巴裡去了。就在最最關鍵的時刻，陳瑛俊恰到好處地伸出舌頭，舔了舔，我的個娘親喲，心都緊了，真不知鹹淡如何？

祭祀完畢，「起土」便正式開始。由郝幸福老爹領頭，陸陸續續有十餘輛載滿沙土、洋灰、碎磚的板車拉進現場，傾倒灰土，平整地基，碾壓打夯，十來號人忙得不亦樂乎。

半個小時過去，看熱鬧的有點耐不得煩了：「要唱一曲了吧？」鼓掌的、吹口哨的、起吆喝的齊刷刷地響起來。是人都知道，趙狗叔最會唱長沙花鼓戲，且男、女角色可以隨意切換。

其實趙狗叔最享受這種熱鬧的場合，半推半就只不過是拽拽味而已。

趙狗叔清清嗓子，撐著鋤頭，不經意間便哼唱起來：「一盤瓜子雙對雙，一面黑來一面黃，情哥哥吃一粒，小妹妹嘗一雙……」唱著、唱著，居然輕移蓮步，扭擺著腰身，翹起了「蘭花指」。

趙狗叔稍稍地亮下嗓子，一盤小小的開味菜就贏得個滿堂彩，這下看熱鬧的興致全都調動起來了。「我們要聽十三摸，歡迎趙狗來一個！」圍觀的越是鬧騰，趙狗叔越是按兵不動，最後乾脆平整地基去了。

胃口也吊足了，看看時辰也差不多了。放下鋤頭，趙狗叔就朝一堆堂客們走去，順勢就在四嬸子頭上比劃起來：「伸手摸在姊姊的頭髮邊喲。姊姊的頭髮溜溜青，烏雲蓋青天喲……」

「你咯紮死狗腦殼，想調老娘的口味！」四嬸子起身就把一簸箕瓜子殼，扣在趙狗叔的頭上。趙狗叔落荒而逃，四嬸子朝著趙狗叔屁股就是一簸箕。「哎喲！」

四嬸子雙手插腰：「哼，同老娘玩，去死吧！」

這邊廂四嬸子剛一轉背，那邊趙狗叔就仿著四嬸子模樣粉墨登場：「趙狗哥喲，慢那慢些摸，只准你來看咧，不准你來摸，我的狗哥哥，親哥哥喲……」

「哈、哈、哈！」整個便河邊炸開了鍋。

大家瘋狂為趙狗叔鼓掌喝采，陳瑛俊更是佩服得五體投地。他只想著快點長大，能跟趙狗叔一樣，有一把橫蠻的力氣和一身好本事。

新房建好了，日子慢慢步入正軌。不幾日嚴嫂子過來，劈頭就問：洗衣的活幹不幹？她們手上有一中先生洗衣的活，一人包月五元，床單大件另算。

「哎呀呀！我還正在發愁呢。」細姑子千恩萬謝，總算往後的日子有了著落。

於是無論風霜雨雪，便河邊的「洗衣婆」中又多了細姑子這一道最為勤奮、亮麗的風景。

每周二、四、六，細姑子把洗乾淨的衣服早早摺疊好，每家分別用一方乾乾淨淨的白布綑紮嚴實，一根細繩上吊寫各家的門牌姓名。上學前，郝幸福幫著陳瑛俊按號分送到每位主家，散學後又從一中取回換下的髒衣服。

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長沙的冬季拉得實在悠長，待到春來，綿綿細雨更沒個盡頭。但凡有個晴天，一中的老師就要換洗被褥、床單。就著自來水和水泥刷台的方便，大件的被褥都安排在學校宿舍區洗刷。

那年月洗衣漿衫還用不上肥皂，況且街面上也沒得購買。天不見亮，細姑子就熬好了一大鍋洗被單的茶枯水。

時鐘快跳到「六」字，巷口的路燈還沒熄滅，十來位洗衣婆早早都聚齊了。男人們挑著盛滿茶枯水的木桶、腳盆、搓衣板等物件，隨著婦人們，一路乒乒乓乓。就在一個極其普通陰冷的早晨，當大多數人還沉湎於睡夢中，便河邊的洗衣婆便一路笑語地走入了新的一天。

有男人幫忙，趕著太陽，一個洗衣婆能應承下四、五床被褥。儘管細姑子單著，大家搭把手也就過來了。十個洗衣婆滿打滿算，一上午將近洗了五十來床。

學校不適合晾曬，就集中在清水塘的街面上。那時節的街道只是一條小巷，這邊的床單搭在對街的窗台上，就一根長竹竿的距離。

清水塘的住家對洗衣婆從來就高看一眼，說是洗衣婦要在街面上晾曬被褥，整個街道都熱絡起來了，遞竹竿的、幫著晾曬的、搶著當下手的、泡茶水遞香菸的，街面的住家都當自家的事情忙乎著。

搶著太陽，十一點前被單全部晾曬完畢。春日的陽光暖暖的，風柔柔地吹著，放眼望去，白晃晃的床單一字排開，整條街巷飄飄灑灑，風起雲落。

洗衣婦們成天埋著頭，搓呀、洗呀，是為著生計。她們從來不知道從何時起就創造了奇蹟，成就了「床單一條街」難得的景致！

消息就這樣悄悄向四周傳播開來了，慕名而來的人群絡繹不絕。甚至有電話打到街道上：有學校組織春遊，順道想來「床單一條街」看看，懇請大力支持。

燦燦陽光下，小朋友傾巢出動，誰也未曾料想，晾曬床單的日子竟成了小屁孩狂歡的節日。

對付那些「三天不打，上房揭瓦」的「混世魔王」，還真得陳瑛俊這樣的狠角色。一有風吹草動，便大吼一聲：「打！」木棍「啪」的一聲，清脆刺耳。頃刻間，一眾「搗蛋鬼」作鳥獸狀散去。（二）

➤➤➤曾經的日子（一）