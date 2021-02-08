渴望死去的男人（七）

但時代讓他處於不幸，陰影始終籠罩著他，他是我在一位東歐詩人作品中「被時代窒息的名字」。

他死亡之年，蔣經國 死了。

繼任的台灣 人總統撤消美麗島事件的罪刑判決，堅不認罪的NORI風光出獄。像一位英雄出場，他微揚嘴角的笑意有一種自負感。

相對於死去的小說 家哥哥，弟弟有一種英雄主義。

不同的兩人，一個不畏絕食，在獄中一再被強制灌食，其實無法死亡；一個以摻水的威士忌為食，沒有權力強制灌食的救濟手段，終於死去。

活下來的弟弟，在哥哥死去後，說哥哥是勇者。

之前，他常以哥哥懦弱而鄙之。一群青少年因叛亂罪株連入獄，哥哥一再辯稱自己未參與，NORI則求仁得仁，一副慷慨就義走上刑場的樣子。

美麗島事件後，NORI是鎂光燈追逐的對象。哥哥是在陰影裡借酒澆愁的人，唯一的復仇手段，是寫下一篇一篇小說、一首一首詩。畫不是他復仇的手段，是撫慰自己的光影。

NORI出獄後，1990年代的政治運動風起雲湧，他成了鋒頭人物，展現一種浪漫性。當選國會立法委員、代表改革意識的在野黨主席，也常在社交圈穿梭，一舉一動的八卦新聞也多。

政治確是舞台，演藝化時代取代了戒嚴宰制，表演成為政治訓練的一部分，具有英雄主義的性格也不免風風雨雨，正反評價都出現了。相形之下，哥哥的小說在他死後長存，成為解嚴後研究台灣文學的重要見證，原本只傳頌於台灣文學界，更為人所知。

政治人物擁有權力，也承擔責任，動見觀瞻，權力的爭奪也形於動向。（七）