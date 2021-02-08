米茄氣壞了，搶過還插著刀子的籃球。撥開刀子扔了，拿著洩了氣的球想砸他爸爸但又不敢，只好使勁打牆。「啪啪」亂響的聲音真的很恐怖。米茄太高、太瘦了，盛怒之下，用洩了氣的籃球打牆的動作看上去誇張、詭異，像狂風中亂搖亂擺的野蘆葦。

失去了籃球的米茄依然去外面遊蕩。有時候空手、有時拿著根不知在哪撿來的小棍子，口中念念有詞地一邊弓背低頭走路，一邊胡亂揮舞棍子，有點像巫師在施法。

他父母試圖阻止他出門，把他關在家裡。他沒完沒了地大喊大叫，既影響鄰居，也影響正在備戰高考的米娜複習功課。

正月過完了，大家都還宅在家中，該上班的沒班可上，該上學的無法去上學。有天我買菜回來，在社區門口遇見米娜正在取美團外賣。現在的餐廳雖然還不能堂食，但外賣能送到社區門外了。

米娜說米茄今天跟爸爸、媽媽一起去山上看聰聰，她一個人在家不想做飯。放假有空，他們每隔三天去探望聰聰一次，聰聰這段時間長胖了一點。我問米娜怎麼不一起去，米娜說她要複習功課，哪裡都不能去。

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一位朋友強烈地向我推銷他女朋友家的大米。他女朋友家做食品生意，過年前進了幾千斤大米，準備做年市。我們這有個風俗，如果有誰去你家拜年，你的回禮中得有袋大米，寓意豐衣足食。

反正價錢公道，去哪買不是買？我要了一百斤。這位朋友為人不錯，主動把米送到我家樓下。但他送過來的時候，出了點小問題，保安不讓不是本社區的汽車 進入。我只好步行去到社區門口，準備自己把一百斤大米搬回家。（四）