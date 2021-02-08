王幼嘉／圖

天剛矇矇亮，手機 就「嗶嗶嗶」地響個不停：同學聚會改在下周日，務必通知錢先生！

陳瑛俊睡眼惺忪地瞄了一眼：「娘雜腦殼，又要改期。」

錢先生是陳瑛俊小學的國文老師，是個有點古板的老派人物。據說還是班主任周必唱老師的同門師兄，同樣出自省立第一師範，只是高出周老師十幾個年頭而已。

為了表示對前輩的尊重，學校上上下下都尊稱國文老師為「老先生」。

老先生一身青布長衫，滿口「之乎者也」，踱著方步，一副典型的酸腐文人做派。陳瑛俊倒是覺得十分親近，老先生一身的古風與便河邊的蠻野，似乎有著某種天然的聯繫。不過當年的陳瑛俊只是一點隱隱約約的感覺，多年之後，才逐漸有了進一步的認知。

上世紀六○年代，還沒有「人性化管理」一說。老先生主張「和為貴」的相處之道，認為凡事都霸不得蠻。他以放養的方式，打理班上幾十號「飛天蜈蚣」，這點學校是極不贊同的。但老先生放養的小朋友實在爭氣，他治下的國文成績總是呼啦啦地跑在其他班的前頭。校領導也是沒得辦法，只能張隻眼閉隻眼，聽之任之。

師出同門，班主任小周老師曾專門向老先生討教治學心得。其實也並沒有什麼經驗可言，完全是老先生的個性使然。換著別人，怕是難得有這份心氣和雅量，學是學不來的。

太過隨和也會惹來一些不必要的麻煩。某天教〈手拍胸膛想一想〉，老先生左手繞在腰後，右手拿著書本，搖頭晃腦地念道：「樹老根多，人老話多，莫嫌老漢說話囉嗦……」念著、念著，便由講台向課桌方向走去。

陳瑛俊直愣愣地盯著，怎麼看都不像傳道授業的教書匠，倒是像錢莊的帳房先生。趁著轉身，一張紙條「唰」的一下，就黏在了先生的長衫上，上書「錢先生」三個歪七扭八的毛筆字。一看就知道是陳瑛俊所為。

小朋友前俯後仰，笑聲一片。老先生不明就裡，敲敲講台：「都抽風了？嚴肅點！」立馬，整個教室繼續炸鍋。待笑聲稍許平息：「跟著念，一、二、三，起。」老先生踱著方步：「手拍胸膛想一想，難道人心餵了狼……」

自此以後，錢先生的名號就迅速傳播開來了。只要錢先生在學校出現，小朋友就追著、擁著，齊聲呼叫：「錢先生、錢先生。」風頭之健，蓋過學校任何人，當然也包括「老先生」自己。

放學後陳瑛俊與郝幸福多是結伴回家。郝幸福大陳瑛俊幾個月，同住便河邊，算起來還是未出五服的兄弟。

清朝年間長沙城周邊築有城牆，天心閣、小吳門是那個時候一南一北的城門樓子。城牆外有條人工開掘的護城河，即便河。民國初年，拆除城牆，修築粵漢鐵路，鐵路東側闢有一條簡易街道，俗稱「便河邊」。

解放那年，郝屠夫挑擔籮筐，帶著婆娘，從湘鄉偏遠的山村來到長沙。在便河邊搭建了一個窩棚，與先到的鄉鄰毗鄰而居。隔年生下了郝幸福，從此郝屠夫在長沙才真正安下了家。

一個失落的湘鄉人群落，儘管在省城安營紮寨，卻依然維繫著濃濃的古風俠氣。便河邊巷道泥濘，沿街皆是砍蓮子、糊火柴盒、碼廢品的婦人與小孩。男人則多以販夫走卒、引車賣漿的行當維持生計。這就是那年月便河邊的生存狀況了。

靠力氣掙錢，日子有點緊巴，就是掛牽還留在湘鄉的細姑子。陳瑛俊剛剛出生那年，鄉上就搞起了土改。不幾日幾丘田被全部沒收，還順帶送了頂地主的帽子。

郝屠夫也曾經說過：「其實細姑子也想一道來長沙的，家裡主事的不發話，你讓個帶崽婆又如何走得動呢？」

年節一過，土改風頭更是一發不可收拾。田被沒收了，生活沒得著落，細姑爹又隔三差五地掛牌遊田壟，就這樣硬撐著熬了兩年。好在原先的佃戶還惦著細姑的好處，用竹靠椅紮了個轎子，抬著細姑爹，把一家子送到船碼頭。一路風雨兼程，終於來到長沙。

聽說細姑子一家來了，鄉鄰們三三兩兩趕過來看望。接過細姑子遞來的茶水，趙狗叔說：「我看長期借住也不是個辦法，不如郝屠夫牽個頭，大家幫襯搭個窩棚。」趙狗叔話還沒落音，立馬就有人跟著附和：「擇日不如撞日，今天就商量個三六九來。」

大人們忙得不可開交，陳瑛俊無所事事，就像一隻綠頭蒼蠅在廳屋裡竄來竄去，此刻大家完全忽略了他的存在。

細姑家的窩棚就搭建在郝屠夫家隔壁的一塊空地上。第二天，趙婆婆拄著拐棍送來八隻雞蛋 、四嬸子送來幾兜園子裡的大白菜、嚴嫂子拖來半車碎窯磚、趙狗叔拖來一車舊門窗和雜木條子……一下午人來人往，堆碼的材料也差不多了。

儘管只是一個「窩棚」，祖上的規矩章程一樣都含糊不得。不幾日，德高望重的張爹宣布動土儀式開始，鳴炮、灑酒、祭拜各路神仙。燃香燭，祈求開工大吉。

開工現場滿滿當當全是看熱鬧的人，郝幸福娘早就在最好的位置，擺放了兩張骨牌凳子。（一）