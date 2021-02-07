渴望死去的男人（六）

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我們沒有牢獄，沒有密告、誣告

沒有死刑、勞役、剝削

我們自找、自吃，頂多是在兒時剝削過雙親的口糧

當然我們也沒有暗殺

因此我們也沒有線民與警察

更沒有冒充特務的流氓

我們雖有人類羨慕的自由，可是布著陷阱

把我們烤成一串鳥仔疤的，竟是高呼自由和平的人

想像他青年時代，在高雄和一群在左營的海軍詩人群談詩論藝，年少輕狂。在台北的推拿中心，有時也會談起現在已有名聲的他們。

從前，大家純真，在時間的沖刷下，務實的歷練變得世故了。

鄉土文學論戰時，互為異己的政治芥蒂出現在一些火花裡。美麗島事件後，壁壘的砌築更鮮明。

從前，肆無忌憚的反動言論，在清談中繪聲繪影的反抗哲學，不見了。

身分變了，不復純粹的權力依附心，向左向右排列歸隊。從左營到台北，不只是地域的改變，而是位置的改變。高談闊論、目中無人的昔日，現在是眼睛看著上方，迎合權力目光。

某種流亡心境加上莫名的危機被綁架在黨國，不盡服膺民主的價值，自由成為一種恐懼，不是當年口口聲聲讚美的詞語。

弟弟是叛亂犯，他也曾是。

其實，他從來不是政治犯，他狂熱的不是政治。

政治，讓他恐懼。政治牢，成為他心中拭不去的恐怖烙印。他的小說 是他為自己人生留下的自白書，也是備忘錄。喜歡舊俄文學，戰後在高雄的書店 販售翻印中國生活書店的一系列俄國小說，形成他的文學視野。

權力傾軋的齒輪傾軋一切，傾軋了弟弟NORI，連帶也傾軋了他們兄弟，一家三人受難。

白色恐怖的轉型正義，如何能彌補呢？政治的是非常常是相對的，文化的是非講求絕對，人沒有權力殺害人，即使是敵國的人。（六）