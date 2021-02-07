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法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

狐仙已老（全文完）

鍾文音

以前不戴老花眼鏡是怕顯老，點菜都用問的，或者指著隔壁桌看起來頗好吃的菜色，說也要一份一樣的。現在不戴是度數老不準，心想看不見就不看了。

年輕時她去挪威旅行，挪威朋友送行到車站，他幫她買票，因為她看不懂挪威文。但挪威男人那天卻忘了戴老花眼鏡，以至於幫她買了老人票而不自知。她當然也不知道，然後就一個人搭火車去挪威別的城鎮旅行。出站時她被售票人員攔下，才知道原來持的是老人票，當場補票才被放行。

有回看女房東拿「不求人」搔癢露出那種舒爽的表情時，她想也應該來買一支用用。果然不求人比求人好，搔癢頓時解除，甚是暢快。她常想，會發明這些工具的人，一定經歷過要求人卻求不到的孤獨生活的窘境吧！

有一天房東夫妻繼續揚聲大吵著，她才明白是吵給她聽的。有吵架聲是兩人都還有呼吸聲，哪天沒有吵架聲，她就得叫警察了。和比自己更老的人住，才發覺自己仍然有點用處時，她不禁對自己笑了起來。

她突然明白，為何有獨自生活的人還堅持訂報紙、雜誌或定期訂羊奶之類的，「怕死無人知。」鄰居或送貨者看到多日都沒有人取走，至少會來探詢吧！

等到樓下房東不吵了，她也該搬家了吧！但到時要搬去哪裡？

想著、想著，女房東又來拜託她遛狗了。

自己還是有用的人啊！

小白看著她，舔著她的腳踝，她拍拍牠的頭。黃昏的風已起，這是有點快樂的黃昏。

去看一條河流，之後再躺成地平線。

安安靜靜住到沒有新式姑娘要住的姑娘廟，狐狸姬住姑娘廟。

紅顏不再，狐仙已老。（全文完）

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