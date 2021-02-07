百合若有所思，想這計畫聽上去萬無一失啊！但萬一房子賣不出去，怎麼辦？

「不會賣不出去的，現在利率 低，房價在漲。萬一賣不出去，我們就自己住吧！」老路易回答。

一個巨大的金紅的煙花，在空中炸開，電紫色和粉紅色的彩光，瞬間照亮他們倆。百合點點頭。嫁雞隨雞，賣不出去也認了，大不了她回公司做資深會計師。

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老路易的翻房計畫遠比他說的複雜。在成功得手幾次以後，他開始野心勃勃，開始打商業地產的主意。他勸說自己的兄弟姊妹拿出錢來，跟他一起去德克薩斯州的休士頓投資辦公樓。

德克薩斯不比紐約的苛捐雜稅，德州 既沒有州稅，每個城市也沒有那麼重的地皮稅。這等於給地產業開了空白支票──只要有地，地產開發商就拚命蓋房子。經濟下滑就申請破產 ，經濟上行就接著蓋房子。所以，德州的地產業破產後拍賣的房子就是可以撿的樓，是翻房者的金礦。老路易跟她解釋。

百合其他的事不懂，但憑著她的會計師經驗，她會看帳。每次翻房的帳目明細，銀行帳戶裡的流水進出，她都盯得牢牢的，她知道老路易沒有騙她。

所以，即便她不懂翻房之道，也隨了他去賭吧！

第一個下注的是電力公司破產以後的辦公樓。老路易把自己所有的房產抵押給銀行，從銀行貸出了兩百萬美金，拿這筆錢去了休士頓一個縣法院的地產拍賣場。百合的心都在發抖，她知道要是這筆押錯，他們就傾家蕩產，徹底完了。

那些天她每天買能買到的所有報紙，天天盯牢財經版上的各種風吹草動。任何通貨膨脹、聯儲漲利率的苗頭，對她是聽風便是雨。（九）