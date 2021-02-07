我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

煙花冷（九）

凌嵐

百合若有所思，想這計畫聽上去萬無一失啊！但萬一房子賣不出去，怎麼辦？

「不會賣不出去的，現在利率低，房價在漲。萬一賣不出去，我們就自己住吧！」老路易回答。

一個巨大的金紅的煙花，在空中炸開，電紫色和粉紅色的彩光，瞬間照亮他們倆。百合點點頭。嫁雞隨雞，賣不出去也認了，大不了她回公司做資深會計師。

老路易的翻房計畫遠比他說的複雜。在成功得手幾次以後，他開始野心勃勃，開始打商業地產的主意。他勸說自己的兄弟姊妹拿出錢來，跟他一起去德克薩斯州的休士頓投資辦公樓。

德克薩斯不比紐約的苛捐雜稅，德州既沒有州稅，每個城市也沒有那麼重的地皮稅。這等於給地產業開了空白支票──只要有地，地產開發商就拚命蓋房子。經濟下滑就申請破產，經濟上行就接著蓋房子。所以，德州的地產業破產後拍賣的房子就是可以撿的樓，是翻房者的金礦。老路易跟她解釋。

百合其他的事不懂，但憑著她的會計師經驗，她會看帳。每次翻房的帳目明細，銀行帳戶裡的流水進出，她都盯得牢牢的，她知道老路易沒有騙她。

所以，即便她不懂翻房之道，也隨了他去賭吧！

第一個下注的是電力公司破產以後的辦公樓。老路易把自己所有的房產抵押給銀行，從銀行貸出了兩百萬美金，拿這筆錢去了休士頓一個縣法院的地產拍賣場。百合的心都在發抖，她知道要是這筆押錯，他們就傾家蕩產，徹底完了。

那些天她每天買能買到的所有報紙，天天盯牢財經版上的各種風吹草動。任何通貨膨脹、聯儲漲利率的苗頭，對她是聽風便是雨。（九）

破產 德州 利率

上一則

台灣音樂家吳淨蓮 接巴黎歌劇院合唱團指揮

下一則

《老照片說故事》母親的繞線板

延伸閱讀

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例
醫師無懼毀譽 力抗州長防疫鬆散

醫師無懼毀譽 力抗州長防疫鬆散
煙花冷（四）

煙花冷（四）
德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

熱門新聞

跟兒子要錢

2021-02-01 02:00

撿來的兒子

2021-01-31 02:00

錢太的喜怒哀樂

2021-02-02 02:03

我家孩子管做飯

2021-01-31 02:00

相聚離開都有時候

2021-01-30 02:00
JY畫會發起人楊惠方的作品「鴻運當頭」。圖：JY畫會提供

台灣外交官夫人斜槓開畫展 成就年輕未完夢想

2021-02-05 02:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元