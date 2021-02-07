阿尼默／圖

他們沒辦法，只好將聰聰送去幾十公里外，一個建在山上的養殖場寄養。由於禁養大型犬隻的力度大，養殖場的生意空前的好，收費水漲船高，聰聰每個月能花掉他們家兩千五百元。但是，儘管收費高得不合理，聰聰也還是得不到足夠的照顧。據米娜說，聰聰很快就對養護人員失去了信任，不吃他們提供的食物。

「不吃東西，牠怎樣能活下去？」我問。

米茄說：「我去餵牠吃。」

他們爸爸每周去一次養殖場，帶著米茄一起去。養殖場太遠，多半是山路，米娜說她媽媽不敢在那條路開車。他們爸爸一周只抽得出半天時間去，所以聰聰一周只吃一次東西。米娜給我看，前幾天她去看聰聰時用手機 拍的照片。已經瘦到皮包骨的聰聰，讓我覺得很不安。

米茄也湊過來看，快速晃蕩著腦袋說：「可憐的聰聰、可憐的聰聰……嗯、哼，嗯哼……」

我有些難過，去離他們十米以外的石凳上抽菸、玩手機。從過年到現在，幾乎是大門不出、二門不邁，我也是憋壞了，到四樓來看看歐家兄妹種花，似乎也挺有意思。早幾天，網路上充滿著更多令人不安的新聞的時候，我半步也不敢離開家門。

我坐累了，舉著手機的手也酸酸的很難受。歐家兄妹的花種好了。米娜再次指揮米茄把空了的花盆疊起來，搬去社區南門邊上的垃圾回收站。那些花盆真漂亮啊！我真想問他們要了拿回家收藏。

這個春節情況特殊，大部分人都響應號召宅在家中。宅在家中長時間不出門很難受，但是，相對於生死這樣的大事，普通人可以暫時不要自由。問題是，米茄不是普通人，是個不肯接受約束的傻瓜。他的精力太旺盛了，天天在走廊裡拍籃球。

去年秋天，他在樓下空地上遛狗。閒得無聊的保安逗他，說他這樣的身高，不打籃球簡直是浪費天才。他回家後死纏爛打，讓爸爸買了個籃球，然後天天抱著籃球在社區走來走去，一邊遛狗、一邊拍球。

米茄經常與社區的保安在一塊拉家常、講心事。他的閒暇時間多，整天在社區中遊蕩，不知不覺中，與同樣閒得發慌的保安們，發展成了無話不談的好朋友。

與我們同一層一位姓賈的大爺受不了噪音，衝出走廊大聲訓斥米茄。米茄手一甩，籃球飛出去，重重砸在賈大爺的臉上，砸破了鼻子，一臉的血。

賈大爺不幹了，帶領著老伴、兒子、兒媳婦，一起去歐家討公道。

當然，賈大爺全家都是有公德心的人，只是戴著口罩站在歐家門外大吼大叫，沒有走進屋裡搞事情。賈大爺和他的家人聲音很大，言辭不講究，既鄙視了米茄的智商，又譴責了米茄父母不負責任，任由不懂事而且危險的米茄胡來，傷害無辜的老人。

歐米茄父母克制，一而再、再而三地道歉。

動靜太大了，這一層剩下的六戶人家，包括我們家在內，全都打開門出來看熱鬧。大家戴著口罩，每一家人自覺站成一堆，與別人家離得盡量遠。大家隔空說：算啦、算啦！米茄只是個不懂事的孩子，賈大爺您大人有大量，不要跟小孩子計較啦！

米茄媽媽從家裡拎了個很大的禮品袋，在眾目睽睽之下，塞到賈大爺手中。賈大爺帶領著家人，訕訕然退回到自己家中，一場糾紛暫告一段落。

後來我問米娜，那天她媽媽用來收買賈大爺的是什麼。米娜說：「巧克力、堅果、糖果、點心等等。過年前我爸買了很多這些東西，本來是打算走親戚時用的。沒法走親戚以後，這些東西放家裡，看著都發愁呢！」

我忍俊不禁。心想，這個米娜，平時看上去文靜素雅，其實挺有主見的，比同齡人成熟很多呢！回家後我跟老婆說了這事，老婆說，米娜當然成熟了，有這樣一個哥哥，她必須要比別的孩子早熟。

之後米茄不再在走廊拍籃球，而是像往常那樣，抱著籃球去社區花園玩。這個陰冷潮濕的春節假期，前所未有的漫長、前所未有的冷清。社區花園往日無處不在的廣場舞大媽消失了，亭子下每天下午風雨無阻的無限夕陽紅歌唱團，也不出來活動了。空曠的花園中，只有極個別勇敢的年輕父母，牽著幼兒的小手，不緊不慢地散步。

有一天，米茄去籃球場上玩籃球。但籃球場上停滿了汽車 ，令他氣憤難當，用籃球砸車。籃球砸不破車窗，他又用石頭砸。

保安帶著兩位玻璃被砸壞了的汽車主人找上門來。米茄父親陪禮道歉，賠錢。

歐米茄的精力實在太旺盛了，家裡再次限制他外出，令他十分壓抑，第二天，又在走廊拍籃球玩。門外「咚咚」直響的時候，我出門準備去菜市場採購，正好撞見米茄父親拿著小刀出來，把籃球扎破。（三）