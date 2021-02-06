渴望死去的男人（五）

死去的他，一些小說 被放在歷史與政治境域，在學界、評論家的研究中，對照台灣 的現實。渴求死去的實存哲學被引述來分析他的小說，政治小說、政治詩的論見，他的作品成為視點。

台灣作家不是被社會羨慕的行業，甚至不能算是一種行業，常常只是兼事的工作，沒有帶來榮耀、財富不說，甚至有風險。鍾理和的倒在血泊的筆耕者、葉石濤的遭受天譴的人，對照他因思想問題繫獄，小學教職被從台南發配宜蘭鄉間的際遇，都是例子。

戰前，秀異分子追尋成為文學家、藝術家的文化人之路，知識人的教養脫離不了文學。儘管異國統治，要在國語政策下，學習異國語文，但是五十年的異和同化，台灣的知識分子文化人、藝術家曾被社會以菁英視之。

戰後，台灣的國語轉為中文，老一輩有漢文修養，但白話中文書寫對多數台灣人是新的技藝。有些跨語作家以抄寫《紅樓夢》學白話中文，也有跨語詩人抄寫《三民主義》再出發。因同姓婚不見容於保守客家社會，遠走北平的一位小說家，熟習中文書寫，也一樣落魄，倒在筆耕的血泊。

他能夠寫小說、畫畫，除了藝術秉性，也因為家庭條件。父親闊嘴師在高雄建國路，火車站前留下旅社產業，也留給兒子推拿的功夫，不虞生活問題。浪漫心性反映在他和弟弟NORI身上，一是藝術、一是政治，本質不同，一樣狂熱。

我常常會不經意地想起他。他的詩〈候鳥〉彷彿他自己的寫照，我曾用在他訃聞的封底，也裝置在他的告別式場。讀著他以候鳥自喻，或為候鳥發言的詩，想像他的心境。（五）