忽然看到近旁放掃帚、拖把的儲藏室的門沒有鎖，她立刻扭身躲了進去。哪想到管樓大媽走來，「噠」一聲把儲藏室鎖上，把百芹鎖在裡頭。儲藏室只有兩個平米大，無窗、無通風口，百芹站在掃帚、拖把之間苦捱著，又飢又渴，憋尿憋得眼冒金星……

為了回報宿舍同學讓百芹留宿的恩情，百合給宿舍同學洗了兩年的衣服，大學四年包了掃地、打水所有的雜事。「叫百合做」變成同屋裡那些大小姐的口頭禪。

沒有吃不了的苦，只有享不了的福。尊嚴算什麼？活下來是目的。你是家裡唯一一個大學生，你是第一個坐上飛機飄洋過海的，你的責任比天大啊！弟弟、妹妹讀書，弟弟結婚時彩禮，爸爸媽媽蓋房子，都指望你呢？你哪裡會對家裡說一個「不」字……

老路易搖搖頭說：你是你，他們是他們，他們在海的那一邊呢！你被公司擂下崗，沒有人來救你。你不救自己，誰來管你啊！

百合不作聲，那時被公司擂，丟了工作不敢跟國內家裡說。但實在寄不出一萬塊美金，給最小的弟弟做生意。弟弟讀書的錢全部是她負擔的，結婚時的彩禮錢也是她出的。但現在她實在是不想再寫支票 了。百合那時的銀行帳號裡，只有兩萬塊錢不到的存款。

老路易說：不要再去做你的會計師了！薪水太少，搭上全部的時間，不合算！交那麼多稅，等於給山姆大叔打工！你跟我一起翻房吧！

怎麼翻？百合朝他翻白眼。

「到拍賣會上，去拍業主破產 供不上銀行貸款 的房子，借錢現金購入。購入後到銀行做抵押借出貸款，拿出錢來裝修。等房市升溫了，出手賣掉。賺了之後，然後你就可以買進第二棟房，裝修，再賣出去。再買第三個房，再裝修……」（八）