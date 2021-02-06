阿尼默／圖

我忍不住說：「米茄你真惡心。」

歐米茄仍然彎著腰，撫摸著可能還殘留著姑娘體溫的座墊，抬頭對我說：「暖的、香的、舒服的──」

我笑笑，準備離開。米茄叫住了我，一下又跳到我跟前，竹竿一樣站著、漢奸一樣笑著。雖然我是看著他長大的，但他這個樣子還是讓我覺得害怕和不自在。他問我要香菸。我瞪他一眼說沒帶菸，就算帶了也不會給。

但他纏上我了，亦步亦趨地跟在我身後。我又好氣、又好笑，在旁邊的小賣店請他喝瓶可樂，才算擺脫了他。

我們社區周邊，開髮廊的、開小賣店的，賣早餐的、零食的、水果的、牛奶 的，甚至市場裡賣菜的，對米茄都挺好，經常請他吃東西，讓他到店裡玩。他讀到小學四年級，被學校友善地勸退，他父母不願意讓他上特殊學校，他就整天在社區內遊蕩、玩耍，跟在社區周邊做小買賣的老闆們混得很熟。

米茄還算乖巧吧！吃了人家的東西知道說「謝謝」，碰到人家進貨，他樂意幫忙搬搬東西。個別大膽的老闆要去廁所，讓他看守東西別被偷走，他也能勝任。有一回，我見到他坐在小賣店前喝可樂，問他有沒有給老闆錢，他說老闆堅決不收他的錢，堅決請他喝。

這位話嘮老闆認識我，笑著說：「這小子最近學壞了，謊話連篇。狗屁的堅決不收錢！他說他口渴得快要死了，但又沒有錢，問我能不能借一瓶可樂給他，過會他爸爸來給錢。你說，我能不給他嗎？他都快要渴死了呀！」

後來我又了解到，附近做小買賣的老闆，大都有類似小賣店老闆的經歷，因為那句「過會我爸爸過來給錢」而被他占過便宜。我猜他爸爸壓根就不會相信，自己的兒子已經變得聰明伶俐，知道在外面混吃混喝的了。

我坐在沙發上，一邊心不在焉地陪小正看《皮諾丘》，一邊回憶著與歐米茄有關的事情。走廊突然傳來歐米茄的聲音，我忍不住又走出去看。他說話的聲音很大，又甕聲甕氣的，辨識度高。

是歐米茄和他妹妹歐米娜在搬花。米娜一邊用手攔住電梯門，一邊指揮米茄把花搬進電梯裡面。跟米茄相反，米娜又漂亮、又聰明，在市一中讀高中。有人說中考考上市一中，比高考進重點本科還難。

歐米娜、歐米茄，多麼特別的名字！文化高的人就是有創意，他們的爸爸、媽媽都是碩士，給兩個孩子起了漂亮的名字。米茄的父母中等身材，米娜也才一米六多點，大家都不明白，米茄為何能長到那麼高。大家也不明白，為什麼父母那麼聰明，米茄卻只有半個腦袋。

每年正月十五過後，歐家都把所有的年花、年桔扔掉，一棵也不留。哪怕這些植物在過年前是花大價錢買的，正月十五過後，仍然有非常高的觀賞價值。有那麼幾年，如果不是我死要面子的老婆強烈阻攔，我會把歐家扔在走廊的植物搬回家中繼續養的。

「李叔叔好！」米娜大聲跟我打招呼。

十七歲的米娜如此陽光、如此靚麗！我倒是想看看，傻子米茄要怎樣種花，跟著他們兄妹一起去到四樓的平台花園。電梯裡擺滿了花草，有綠油油的金錢樹、有鮮花掛滿枝頭的海棠、有長勢正旺的蝴蝶蘭、有半人高掛滿吉利果子的桔子樹、有已經開殘了的水仙等等。撇開活物花草不提，單是那些花盆也價值不菲，他們家怎麼捨得扔呢？而且年年買，年年扔。

除了花草之外，還有一個裝滿了水的塑膠桶。米茄很興奮，喉嚨不停發出奇怪的嗯呃聲。如果我不是看著他從屁大一點的孩子長到現在這麼高，他的這些聲音肯定會驚嚇到我。

我問米娜為什麼要去種花，直接扔掉不是更省事嗎。米娜沒好氣地說，是米茄的主意，不陪他去種，他會跟在身後不停地念經。

種花沒什麼新意，依然是米娜指揮、米茄幹活。米茄用我借給他的、巴掌大的小花鏟挖坑。怪冷的天，沒多久米茄的額頭就掛滿了黃豆大的汗珠。

正在埋頭苦幹的米茄突然扔了花鏟站起來，朝四周張望，然後說：「聰聰又不在這裡玩，聰聰不跟我玩，我想聰聰。」

米娜愣了一下，說：我也想聰聰，但沒辦法呀！米茄，你快挖坑種花啦！

聰聰是他們家的狗，品種不純的黑色拉布拉多，米茄十歲那年，沒有再去學校讀書後，他爸爸抱回來給他養的。十歲的聰聰像米茄一樣，很瘦、很高、很長，眼睛、耳朵都很大，儘管性格溫柔，但看上去挺嚇人，尤其是跟牠一起坐電梯的時候。

大概在兩三個月前，市裡開始禁養大型犬隻。米茄的聰聰不停被鄰居投訴，員警到他們家來了一次又一次。（二）