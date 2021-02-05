渴望死去的男人（四）

我請一位他相知的前輩小說 家出任治喪主委，一些文學界朋友為委員，我自己擔任總幹事，請已出獄在人權救援組織任職的菊姊為副總幹事。

一些文學界朋友的悼念文章在報紙副刊為一位受難小說家的人生，譜現懷念之歌。報紙名稱排列出來，台灣 、民眾、自立、自由……有一種特別況味。聯合、中時也都有報導。

天主教徒的他，被台北的教會以太政治而不介入他的祭式。所幸高雄教區出面，在告別式後，他的遺體安葬在高雄的天主教墓園。

我常看著他一幅玫瑰油畫，就掛在家裡房間。工作室則掛著他的島嶼南端岬風景，那是我來自的家鄉。

他是與NORI不一樣的人，他愛藝術，弟弟則熱於政治。不過，兩人都有耽美的傾向。哥哥比弟弟俊秀多了，英挺的身材有鬱鬱的神情，很突出。而弟弟則有某種政治衝擊力量，對某些人顯現魅力。

是一種表演吧！政治也需要的身體語言，帶有一些矯情，這讓他在美麗島事件受刑人中，別具一格。政治對NORI而言，是一種舞台，燈光來自新聞記者。在戒嚴走向解嚴的時代，一個政治明星準備登場，還在舞台後的NORI在前奏的樂音中，等待著出現。

與弟弟自以為是的個性相比，他也有執拗的一面。弟弟是渴望注目的男人，哥哥卻像渴望死亡的男人。以叛亂犯被判刑五年的經歷，鬼魅之影一樣，附隨著他。

〈渴死者〉這篇小說，其實在演練一種特殊的死亡方式，他的許多小說也都演繹他政治受難的行止。他在記憶中折磨自己，小說是他流淚淌血的形跡，畫作則是解脫，也是尋求連帶的形式。至於文學界人物的人像速寫，則是某種致意。（四）

➤➤➤渴望死去的男人（三）