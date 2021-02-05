她這張水床老了極度乾燥。還是愛哭，因為每個男人都只愛她的背面。

直到有一天，她在哭泣的河邊看見一個遛狗的糟老頭，她瞥眼見到是那個她曾為他痛苦的荒山野人。耍帥不修邊幅的藝術家到老變得很酸腐，讓她想起以前喜歡的強尼‧戴普。這一悄悄相遇，暗中治好了她這顆曾被藝術家叫為水床的玻璃心，何況現在遇到她的人，逐漸都喜歡上她的正面了。

年齡原來不是問題。

做為一張好床，就是躺下來舒服，管它好看與否。

水床從此從美人魚變成魚乾，風吹日曬過的自己，不再為男人流淚，但偶爾為自己流淚。

她畫著一張水床，上面優游美人魚。

她曾經畫過一系列「床」，嬰兒床、新娘床、父親的電動床，各種臨終之床，臨終之床擺放著臨終之物。最後畫了一張屬於自己青春墓誌銘的水床。

女房東 來了，剛好看到她的水彩畫，女房東說：幫我和老公畫張肖像吧！以後離開人世，可以讓美國 的孩子回來紀念。

她很尷尬她不是科班，畫肖像畫不像。

就是要不像啊！

女房東給了她一張兩人的結婚照，要她臨摹，房租打七折。

她畫著、畫著，但女房東都不滿意。很久之後她才明白，這也是一種擬死，可以延長死亡。她也樂於畫著，怕那麼老的他們走了，自己又要搬家。

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樓下經常傳來唱佛機與秦腔的聲音，彷彿老人彼此尬聲。男房東有點失智 ，據說只要開秦腔的唱曲聽，就會回到童少。起先她也不知那是秦腔，是女房東有回上來陪修冷氣時說的。

秦腔，像貓哭。女房東說。

她以為是廣東大戲。女房東搖著頭，覺得她無知可笑的表情閃過一瞬。

房東來自秦腔地，她想起莫言。（一六）