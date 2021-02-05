這麼一路下來，花了一個星期才到廣州。百合的腦海裡反覆轉動著三個字：「怎麼辦？」──粵語一句聽不懂、廣州一個人不認識，以後怎麼辦？南京她也一個人不認識，但啊廣州，聽上去多遙遠啊！

百合到中山大學，她的妹妹後腳跟著來了。村裡人都聽說張百合來廣州上大學，台灣 人在廣州開製衣廠正在招工，百合是他們村在廣州的唯一的熟人。這下好了，老鄉來打工，可以找她！

小學畢業的妹妹百芹，從小到大沒有見過縫紉機。打了一個星期的工，手指被機器壓斷，送醫院接好。製衣廠付了醫療費 ，就把百芹開除了，一分錢薪水沒有領，盤纏錢都是跟村裡人借的。妹妹從醫院出來神情恍惚，在廣州火車站被小偷順手拿走唯一的包。所有的錢都沒了，百芹哭得想跳珠江。

百合曠了課，送妹妹到火車站。在一個人少安靜的角落安置了妹妹，自己從包裡取了錢去買火車票。沒過多久，百芹已經哭得淚人似地奔到售票處尋她──人在，包沒了，錢也沒了。百合氣得一個耳光打過去，你怎麼這麼不長心、不長眼啊！

妹妹不反抗，低下頭繼續哭，用裹著紗布的殘手擦臉上的淚水。百合心軟了，把妹妹抱住。

妹妹走不了，偷偷住進百合的中山大學宿舍裡。她們姊妹倆臉貼臉睡在百合六人宿舍的單人床上。妹妹像做賊一樣，晚上站在宿舍外的樹後面，等著。等到十點熄燈前幾分鐘，宿舍樓鎖門前，管樓大媽去樓上巡視的幾秒鐘，偷偷溜進來。第二天早上，等全宿舍去上課了，再偷偷下床溜出去。

有一次路上遇到管樓的大媽在樓道裡巡視，百芹嚇得差點跳窗戶。（七）