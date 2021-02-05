阿尼默／圖

陰曆正月十六下午，我們全家正在香香甜甜地睡午覺，有人在外面粗暴地砸門。簡直是在用錘子砸門。我帶著幾分憤怒拉開門，看見鄰居歐米茄站在外面。他問我家有沒有手推車。

「沒有！」我一邊揉眼睛，一邊提醒自己不要跟米茄生氣。我不是傻子，不能跟傻子生氣。一個住在高層公寓的普通工薪家庭，我們家怎麼可能有手推車這種一年也用不上一次，而且還很占地方的鬼東西？

「叔叔，那你借我鏟子吧！」歐米茄又說。他的聲音實在是太響了，簡直是喊出來的。我在心裡犯嘀咕，他今天乍這麼興奮？

「我家也沒鏟子！」傻瓜歐米茄，雖然已經二十歲，仍然看不懂別人的臉色，他壓根就不理會我滿臉的不耐煩。

「爸爸說你有。我要種花，嗯呃。」他低頭望著我說，好像在指責我撒謊。不知他用喉嚨還是鼻子，經常發出短促的「哼哼、嗯嗯、嗯呃」聲，有點嚇人。不正常的聲音、渙散的眼神，再加上唇邊兩撇從沒對稱過的老鼠鬚，令他的臉看上去有些嚇人。我竟然不敢把自家的鐵門打開，場面十分弔詭。

小正對米茄一向好奇，這會過來站在我身旁問：「米茄你要去哪裡種花呢？」

「小正、小正！哼嗯。四樓平台，昨天我看到，有爺爺種花，米茄也種。」

很小的花鏟我家倒是有，我去陽台取了交給他，讓他趕緊離開。小正十歲，又瘦，站在身高接近一米九的米茄旁邊，小豆芽似的。米茄給人的感覺不是太高，是太長。他的手腳又細又長，直挺挺地支在地上和垂在肩膀兩邊，看上去真是太長了，像個麵條人。

最近這一兩年，我不大敢讓小正跟米茄接觸、不敢讓他們單獨在一塊玩，怕不懂事的小正無意中的一個動作、一句話，激怒了米茄，被一巴掌拍傷，甚至拍死了。要知道，只有半個腦袋的米茄，暴發力十分驚人。而且，米茄如果傷害了正常人，哪怕這個人是未成年的孩子，大概也是不需要負什麼法律責任。

還好這天小正對米茄的好奇心不大，等我哄走了米茄，他已經在客廳裡看真人版木偶劇《皮諾丘》。他從上午斷開的地方開始看：皮諾丘因為撒謊，木頭鼻子變得跟桌子一樣長。七隻小鳥吱吱叫著飛進屋裡，幫他把鼻子啄回到原來的樣子。

小正看得咯咯直笑，我卻有種不寒而慄的感覺。小鳥啄鼻子的場面實在詭異，看著就很痛的感覺，不是正常的成年人所能理解的。每每想起幾年前，米茄到我家來跟小正一起玩遊戲、一起看動漫 的場景我就害怕。小正和他媽媽沒見過米茄暴怒的樣子、沒見過他脾氣上來後的破壞力，我可是見過。

春節前，我在樓下抽著菸，等朋友過來取材料。米茄從身後猛拍一下我的肩頭，問我要菸，我擰一下眉頭拒絕了。我不想跟米茄有什麼親密的行為，甚至不想跟他多說話。但他每次遇見我，不分場合，不管我當時正與哪個在一起，都像老朋友似地要跟我勾肩搭背，經常把我弄得尷尬。

米茄跟我糾纏，我瞪眼，揮手讓他離我遠點。他往後退了幾步，但不肯離開，死死盯著我手中的菸。之前我因為給他菸，被他爸爸警告過。他爸爸那張撲克臉，我真的不願意招惹──是米茄死皮賴臉跟我要菸抽的，難道我還能主動給他的傻瓜兒子敬菸不成？

我朋友來了，我給他敬菸、給他點菸。米茄突然衝上來。搶我朋友手中的菸，嚇得我朋友一連後退好幾步。我氣壞了，頓腳、怒吼，以嚇唬米茄。沒想到米茄比我還憤怒，把他身旁的小樹踢得亂搖亂晃，樹枝折得一地都是，用樹枝抽打停在路邊的汽車 。

我在朋友耳邊低聲說：「他是個傻子，我家鄰居，你不要跟他計較。」

把朋友送出社區後，我順便去市場買了菜才折返回家。經過髮廊，見到米茄坐在裡面看電視。電視正放著動畫片《貓和老鼠》。米茄和老闆娘五歲的兒子笑得上氣不接下氣，老闆娘面無表情地坐在一旁玩手機 。

一位姑娘騎著共用單車過來做頭髮。米茄扭頭定定地看了姑娘一眼，突然站起來袋鼠般從髮廊跳出來，先是用手摸姑娘剛剛騎過的單車座墊，又彎下身子用臉貼在座墊上，伸長鼻子狗一樣在座墊上嗅來嗅去。

這些年來，他總跟他家的大黑狗聰聰一起玩，耳濡目染了不少狗的動作，經常聳鼻子、聳嘴巴，用鼻子嗅來嗅去。他個子高，身形又那麼獨特，彎下腰後嗅座墊的動作讓他看起來像個外星人。

老闆娘誇張地聳了聳肩，說：「米茄，你去別處玩吧！阿姨要做事情了。」說完把玻璃門拉上，張羅著給姑娘打理頭髮。（一）