日子照常，該吃飯就吃飯、該倒垃圾就倒垃圾，該給在外縣市上班的女兒打電話，就囉囌幾句，該給在南部念書的兒子匯錢就去轉帳。接著把保險 箱的金飾取回，銀行、保險的事都順過一遍，寫了一張清單。

「啊，真是急性改不掉，趕著去投胎啊！」秋鳳喃喃自語，接著朝上翻白眼：「啊是怎樣，祢比我更急嗎？」

看報告那天，秋鳳一個人提早到醫院，逛了一圈，摸清各部門。坐在診療室閉目，回想在醫院、安養院當看護照顧過的人，人來人往、生來死去，不知還有幾人活著，就算活著，大概也免不了被病磨成豬狗牛羊吧！醫院是離死亡最近、離慈悲最遠的地方，如今輪到自己要照顧自己了。轉念一想，也好，十八般武藝可以用在自己身上。

忽然有人拍她肩膀，是阿觀。

「妳幾號？」阿觀問。

「十三號。」

燈號顯示現在看十一號，下一位十二號。

「我、我陪妳進去。」

「不用，阿觀妹妹，我自己來。」秋鳳以堅定的眼神看著她。

阿觀掏出一張員工優待票券給她，「下午來洗，我、我幫妳按摩。」

「怎麼這麼好，連續有人請我洗澡，我要發了！」秋鳳收下，拍拍她的手說謝謝。有時，呵護你的家人最初是以朋友身分出現的。

提示音響起，燈號跳到「十三」。秋鳳起身走向診間，回頭跟阿觀說：「妳回去吧！」

阿觀答：「沒關係，我等妳。」

秋鳳下定決心，不管等一下醫生說什麼，她都要把自己照顧好。找一天，帶著完好的身體去洗三溫暖，讓阿觀的手指再次把她變回戴草帽少女，在故鄉的河堤奔跑，奔向那個她曾經設想過，卻遲遲沒來的美好人生。（全文完）