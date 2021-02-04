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狐仙已老（一五）

鍾文音

她喜歡梵谷的畫，雲毛茸茸的、麥田捲捲的，像父親以前養的狗兒阿忠。

她用土耳其藍畫淚水。梵谷的眼淚是普魯士藍，那些像得漩渦症的雲、捲起千堆雪的雲都是普魯士藍。老境像綠松石藍，碎裂的美藏在細節。

繪畫班後來只剩下她一個人。

老師從年輕就被叫老了。老師經常喝酒，起先只有晚上喝，後來白天也喝。老師還沒走到畫架，就知道人來了。

有佛、有光、有祥雲、有微妙音，她微微地露出門牙，多情之人常有眼淚。流的眼淚像蘋果，果肉是黃的淚、果皮是紅的淚，肉的給眷屬、果皮的給情人。淚中有佛法，綠度母是觀音的一滴淚，轉世成她的淚。

繪畫老師很訝異她的圖充滿肉體的光與火。她也很訝異，繪畫老師這樣看待她那一團如泥土混在一起般的身體。

不畫畫時，她一個人去看河，有時會在河邊哭泣。過往騎腳踏車的遊人都不免因為這樣的哭泣，略微停頓了片刻，瞥望她一眼。但沒有人露出疼惜的表情，甚至有人還帶著一種神經病的感覺離開，看一眼只是好奇。

殘酷的是，有點年紀的女人流的淚會滑過皺紋，卻無法灌溉歲月。

都說老人的淚是伊底帕斯王，想哭沒淚，想笑卻掉淚。

未完成的故事都屬於天涯海角了，天涯海角再也去不得。

現在要完成的故事都屬於過去。

老人卡講也講過去。她還不是老人，若時間繼續走，也只是成為非典老人。

一回神，十年就過去了。

不放下就不只要花費十年。

但她就是放不下，一定要自己摔到想哭才知道不對。

但哭完好過多了，這也是她的生存方式吧！哭再也不是為了討好，而是自然而然的事了，是為自己過去的傻而哭。（一五）

蘋果

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