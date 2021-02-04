結婚時說好的那兩萬五千塊美金的綠卡 費，讓她對老路易怎麼都愛不起來，假結婚嘛！她相信過了移民局 查戶口的兩年，她就會申請離婚，人錢兩訖了。鄧文迪不也就這樣嗎？拿到綠卡以後，兩年立刻離婚，不多一天。

但這一刻不同，夜空下的海浪、風中欲言又止的大樹，有點天老地荒的意思。百合開始說自己的過去……宿遷、張公村、公交車站……土得掉渣的地名，在英文裡變得多麼異類、多麼奇特啊！老路易似懂非懂地聽著，也不細問。

他是皇后區土著，老華僑了，四十歲之前從來沒有出過美國 國境。要去坐加勒比海的郵輪，才想到辦一本護照。在認識百合之前，他只知道中國幾個城市，北京、上海、南京、廣州。

老路易叫她在餐巾紙上，寫出「宿遷」的拼音。寫完之後，他盯著紙上那幾個字母發呆，他要努力記住這個遙遠得像另一個星球一樣的地名。

張百合，1967年宿遷縣張公村出生，張家的大女兒。之後還有兩個妹妹、一個弟弟。其中一個妹妹送給鄰村的親戚，六歲時腿被田裡的鐵犁劃破，得了敗血症，沒有活。

1986年，她是村裡第一個考上大學的高中生。報學校時，她心裡想的是南京這個大省城。南京大學一本太難了，那就報了中山大學吧！中山大學，難道不是在南京中山陵旁邊嗎？

錄取後爹媽喜笑顏開，「小百要做藍鯨人欸！」全家以及全村沒有一個人知道中山大學是在廣州，直到出發前的兩個星期去買火車票，票務站的人才跟張家人解釋中山大學在哪裡。

宿遷沒有直通廣州的火車票，正確路線是坐長途汽車到南京，從南京火車站買了京廣鐵路到廣州的票。（六）