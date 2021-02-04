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渴望死去的男人（三）

李紀
阿尼默／圖
阿尼默／圖

不斷被逼迫寫自白書的偵訊，讓敘述者的「我」完全喪失勇敢的性格。美麗島事件發生後，有一雙瘋狗眼的政戰人員又出現，刺探他們兄弟消息。小說中的同袍，掩護NORI的許姓電影片商，在敘述者的我不知情下，還答應安排和政戰人員見面。敏感的他，以南無阿彌陀佛，畫十字祈禱，其實生活在顫慄之中的他是天主教徒。

像是對心理諮商師的傾訴，也像對神父的告解，他藉由寫成小說，撫慰自己的心。

出版以自己之名的《短篇小說精選集》，小說家之名更著了，藝術秉性比起推拿師更屬於他。

這時際，爆發情報頭子授意黑幫在美國殺害出書危及蔣經國名聲的作家，引起美國不滿的江南事件。他還在獄中的弟弟開始絕食，抗議政府對人權的迫害。

1960年代，兄弟三人被以叛亂犯治罪、服刑的往事，一幕一幕浮現。

黑暗中，似乎有人拿著匕首追擊著他。

好幾天深夜，我家電話響了。我從臥房匆匆跑到客廳接聽，另一頭先是沉默不語，後來有男人的哭泣聲，是他。

按怎？發生什麼代誌？

泣聲稍低下來，他提到王姓女友，說她離開了，說沒有人照顧他了。

我告訴他隔天去看他，勸他冷靜下來，也許她只是小別。他聽了，安靜下來。

第二天中午，我帶鰻魚飯便當去看他。一起用餐，一邊交談，看他食而無味，感覺到他的不安。

有一天，在他的推拿中心，他突然問起我為何不寫小說。

我告訴他，大學時期在報紙副刊和雜誌發表過十多篇小說。他眼睛亮了起來，要我改天帶去讓他看看。

我把剪貼留存的青春過敏性煩惱篇章帶給他過目，並相約聽取他的意見。

他寫了以〈一位詩人、評論家、文藝運動家，小說家青年期小說及其他印象〉為標題的論介，成了我一本小說《情事》的跋，對我頗多溢美。

在那之後，我重拾小說之筆。

面對政治衝撞，台灣的黨外已組成政黨，爭取更多的民主條件，社會也從被宰制逐步掙脫牢籠。一些台灣作家組成「TAIPEN PEN」，意思是詩人（poet）、劇作家（playwriter）、編輯人（editor）和小說家（novelist）的團體，追求一種高於統治權力的精神政府，用話語和文字的另一種權力和社會對話。

美麗島事件受難的工人小說家被推舉為會長，我襄贊其事。活動中，他經常出席，但NORI在獄中常絕食，呼應外部的抗爭聲息。

宣布解除實施三十八年的戒嚴時，我和妻子正受邀到美國各地的台灣人社團演講，同行的還有一位詩友、一位民謠歌手。

一個月行程，遍及東南西北各州，並去加拿大的愛蒙頓，參加台灣文學研究會年會。

回台不久，NORI在獄中宣布無限期絕食，他也跟著在推拿中心絕食。

似乎回到1960年代，他們兄弟入獄前的氛圍。

這一回，他是有意參與，不是自外其事。

王姓女友不在了，上小學的男孩落寞的表情，令人心疼。

許多朋友到推拿中心看他。在野黨主席，朋友們以他名字諧音稱他「椪柑」，也是他的朋友。我們都是為救援政治犯的人權團體成員，去看他，也勸他多少進食。我妻子還燉了雞湯，要我帶去慰問他。

NORI的絕食成為重大新聞事件，他被移到三軍總醫院強制灌食，避免因他死亡引發政治風暴。

許多美麗島事件受刑人，陸續出獄了。被判無期徒刑的他不願認罪配合，蔣經國有意減刑、假釋，不得其門。

蔣經國突然去世，李登輝接任，絕食情勢未改。

一在監禁中、一在自己的推拿中心，兄弟兩人都在絕食狀態。

NORI被強制灌食，他在自己的禁錮之域無法被強制進食。只進水酒的他，四個月之後，肝臟衰竭、呼吸困難，被送到附近的中心診所急救。但發生感染，又併發敗血症，幾天後過世了。

在三軍總醫院的NORI，原先都以懦弱看他哥哥。對他的死，以「他是勇者，不是懦夫」稱之，新聞報導的紀事為他的人生留下註解。

我接到NORI自三軍總醫院的來信，要我去見面。信中並請我全責處理治喪事宜，堅持治喪人員名單要以文學界友人為主，政治人物一概免了。

去見面時，NORI在洗手間打扮了一會兒，出來時身上還有香水味。

他先謝我，談了一些兄弟之間的事。言談間似乎對我有些了解，知道我曾參與聲援過他。（三）

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