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三溫暖（一一）

簡媜

「妳有沒有做過乳房攝影？」

秋鳳沒講話，甚至沒伸手去摸胸部，她的氣往上噴。

「姊仔，我覺得妳是古意人，我多說幾句妳不要罵我。」阿觀沉默一會兒，「我們都是天公伯不惜的人，要靠自己惜自己。」

秋鳳沒講話，把電話掛掉。

她更氣了，氣阿觀為什麼要把話說穿、說破呢？突然朝向陽台趴跪在地，如遶境時鑽轎腳，喃喃自語：「媽祖會惜我，媽祖會惜我！」

接著，秋鳳把衣服脫掉，對鏡摸到硬塊，藏在還算豐滿的半球體裡。摸著它到天亮，好像跟冤親債主開一夜討價還價的債權會議。

次日一早，手機響，又是阿觀。

她說她早上休假，現在巷口Seven門口，叫秋鳳換衣服下來，她騎摩托車載她去醫院檢查。有個口碑不錯很親切的乳房外科醫生今早有診，很多客人看過他，加掛沒問題。

秋鳳笑出來，完全明白這女人跟她一樣，是信奉「立刻、馬上、現在、快」的急性子。要不是行動派，怎麼求生存？

兩人乍一看，都認不出對方。一個穿上便服、戴安全帽，一個穿上衣服，在大太陽底下、在煙火人生裡，面對面。

先去做乳房攝影。醫生看著片子，表情嚴肅，先數落幾句為什麼之前沒做過，開單叫她去照音波。照時說有點問題，當場做穿刺，開了預約單，幾天後回來看報告。

「沒事了、沒事了，」秋鳳笑咪咪說：「多謝妳這麼關心我，從來沒人這樣關心我，妳是媽祖派來的喔。」邀她一起吃中飯，阿觀急著趕回店裡，下午有預約的熟客。

「要不要陪妳看報告？」阿觀問。

秋鳳說不用，會叫女兒陪。看著阿觀離去的背影，直到轉彎不見。

秋鳳心裡有數。（一一）

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