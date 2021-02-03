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煙花冷（五）

凌嵐

老路易原本厚重的男中音，在酒精作用下渾濁遲鈍，像一個老爺爺。

長島屬於北方，海灘上礁石遍地，幾乎沒有成片的沙地。拿騷沙灘是一個例外，窄窄的新月形的一條，是鎮上花了大錢運來黃沙，填海造出的人工沙灘。通往海灘得先爬一個很高的坡地，坡上長著幾棵橡樹和加拿大楓樹。樹下是雜亂的海灘月季花叢，月季花枝子上長滿堅硬的長刺，這裡很少有人來。那幾棵樹，高達二十多尺，樹冠直衝天空。

海灘邊的樹很少有長過十尺的，因為沒有遮擋。樹長高了以後，不是冬天被暴風雪折斷，就是在夏天被龍捲風連根拔起，大多不能存活。那幾棵大樹亭亭如蓋，海邊的野樹裡少有的倖存者。百合不知道這些樹怎麼活下來的。它們渾然地在空曠的坡頂站著，迎風面海，充滿了神祕和力量。夏天滿樹的綠葉竊竊私語，秋末樹葉落盡，橡樹的堅果和楓樹的樹籽飄得到處都是。她每次來這裡，都覺得那些樹有故事。若能開口，它們會對她說什麼呢？

百合和老路易吃完燒烤，坐在人群裡實在無聊，就站起來往坡上走，那裡人少清靜。夜裡的海風把樹吹得往一個方向傾，整個樹冠波動著，樹葉之間閃耀著夏天夜晚海波間的亮。

這時天空中升起煙花，散開來後消失了，新的煙花又升起，此起彼落，幾秒鐘內照亮了樹下的她和老路易，然後一切歸於黑暗。海浪在不遠處拍海灘，那一聲一聲浪濤聲不停止、不中斷……

百合忽然就起了身世之感。她從來沒有跟老路易這麼親近過，她就是為了拿綠卡跟他結婚的。雖然老路易還不算糟老頭子，有正當工作，教育和職業背景也跟她匹配，但百合心裡沒有跟他親近過。（五）

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