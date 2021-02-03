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渴望死去的男人（二）

李紀
阿尼默／圖
阿尼默／圖

他的推拿中心，牆面掛著一幅蔣經國像。有時，他會舉手向那幅肖像敬禮，並露出神祕的微笑示人。特別是有陌生的求診人進來時，常見這個動作。

求診的人，或說客人，甚至有些認識的藝文界人士，但他常懷疑混雜著來探察他的線民、抓耙仔。言談中，有時會流露惶恐疑惑。

這也難怪，1960年代初，二十八歲的他，就因為政治事件牽連，涉叛亂罪，與一群人一起被捕判刑。弟弟NORI被處無期徒刑，他與另一位弟弟則判處五年刑期。

以他的性格，辯稱因是戶長和長子，才在自己家開的旅社，與弟弟帶來的朋友一起飲酒，其實是略盡待客之禮，他並沒有參與討論任何事情，他不是熱中政治的人。被判五年刑的另一位弟弟，當時在國防醫學院讀書，也不在場。十多個青年人，分別被判了徒刑，罪名是串連組織、籌謀台灣獨立。

這樣的罪名是可以錯殺無辜、株連眾多的。可誤殺一百，不能錯放一人的時代，冤錯又能怎樣？他的人生就這樣烙下傷痕，療癒不了。

他被捕時，羈押的地方就是〈渴死者〉小說中的台北青島東路三號軍法處看守所。

笫一任妻子因此請求離婚，家庭也破裂了。

美麗島事件後發表的這篇小說，回敘了他1960年代經驗。驚悚的情節，渴求死去的男人鍥而不捨尋求一死，反映了白色恐怖時代的政治狀況。他凝視，捕捉了這樣的狀況。

這篇小說讓他得到文學獎佳作。兩年後，再以〈喝尿者〉獲正獎。不過，這份文藝刊物的主持人卻被有關單位警告。他出版的小說集《島上愛與死》被警備總部查禁。

在惶恐中，他以小說記述時代體驗，在酒水中微醺地過活。但一隻看不見的手，始終沒有離開。

拗不過他一再要我去讓他推拿，有時候，我也躺在他診療的床上，讓他有力的手按壓，一面聽他談文學、談美術。

推拿中心的牆面掛著他完成的許多油畫，有一次，他拿一幅島嶼南端南灣岬角，遠方是巴士海峽的畫作，說是我家鄉形影，堅持送給我。後來，又送一幅玫瑰靜物。他還說，也許日後我可以收受他全部畫作。他說他不是賣畫的畫家，他的畫要送給想送的人。他還要我帶妻子和兩個小女兒去讓他素描。

他發願素描台灣作家、詩人頭像，要捐給在高雄美濃的鍾理和紀念館。一些文藝活動，他會特別出席，為作家素描頭像。

他喜歡海，常在午後租車去北海岸游泳。有一位欣賞他的王姓女友，陪伴著他，就如同家人，也照顧他和第二任妻子所生，十多歲、上學中的男孩。去海邊游泳，有時也寫生，看起來還滿愜意的。他的王姓女友像小婦人一樣照拂他。

身材高䠷的他，有些耽美傾向，在家中兄弟間最為突出。有時會思慕希臘神話的阿波羅，在艷陽下的海灘流露類似太陽神的神采。

他在獄中的弟弟，被喻為「美麗島戰神」的那個，神采不若他。

表面上，他優遊自在地生活，推拿中心的生意不錯，家傳技藝的確有一套，好幾個兄弟都靠這絕活維生。和他一樣坐五年牢的弟弟移民加拿大，也從事這一行。弟弟NORI則不改本性，熱中政治。

一些美麗島事件在獄中的受刑人，司法審判的兩位小說家，都出獄了。台灣的政治形勢不盡像白色恐怖時代，國內外情勢變化，鬆動了不少。

他弟弟NORI一直不承認有罪，幾次特赦都沒有他。

感覺上，他並不太以NORI這個弟弟為榮。

以他的個性、他的說法，參與密謀叛亂應該不是真有其事，是那個荒謬時代被羅織罪名，也因為這個弟弟的緣故，人生走了不是他的路。應該是藝術家的他，被以政治受難者視之，管區警察三不五時也來察訪，加上他弟弟是美麗島戰神，糾葛著一位飽受被害感的政治受難者心靈。

他試著在小說留下生之經驗，以一種特殊的見證方式，為自己的人生譜寫幽微的歌。

1985年初，他發表短篇小說〈指導官與我〉，以左營服海軍通信兵役期，被軍中政戰人員扣陰謀分子迫害事例，以及終生被監視的人生為經緯。

小說中的一位同袍，是美麗島事件掩護NORI的許姓電影片商，交織托爾斯泰、杜斯妥也夫斯基的閱讀心得，以及革命的想法。又延伸到被逮捕，關在台北青島東路軍法處置看守所，一位軍官的偵訊。（二）

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