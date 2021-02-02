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舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

三溫暖（一○）

簡媜

秋鳳把梅子雞腿飯稱讚一番，但怪罪自己沒認分喝了咖啡，晚上恐怕只好起來打蚊子到天亮。阿觀接著問她有沒有去美容室做護膚、護髮，不過那要另外計費。秋鳳自嘲我這身「舊皮衣」洗乾淨，就很對得起它囉，護膚給誰看？再接著，問哪裡人、住哪裡、職場經歷。

阿觀沒結婚，一個人住，接著，吞吞吐吐起來。

5

「姊仔，有件事我不知道該不該說……」

秋鳳警戒，一定是麻煩事。江湖歷練讓她起戒心，這個人會不會要來詐騙我？

「什麼事？」

「我想、想了很久，姊仔，我不是很確定。說出來妳、妳不要生氣去公司告我，那、那我就慘了。可是不講，我……」

「不會啦，什麼事？」

阿觀壓低聲音：「姊仔，我今天按摩妳的胸部很久，妳、妳有感覺嗎？」

秋鳳不懂這話什麼意思，該說「有感覺」，還是「沒感覺」？是有感覺呀，但現在怎麼可以隨便跟妳說有感覺？這不是很奇怪嗎？為什麼要問我有沒有感覺？這樣很沒有禮貌咧。

阿觀在等她回答。秋鳳不知怎答，沒穿衣服時發生的事，現在穿上衣服了，思考的方向都不一樣。

「沒有感覺？」秋鳳說。

阿觀有點意外，「嗯」了一會兒，「我就直說，妳右邊靠近胳肢窩的地方有一個硬塊滿明顯的，姊仔，趕快去看醫生，不要拖。」

換秋鳳感到意外，沒講話。

她有點生氣，氣阿觀為什麼講這些，今天這麼美好都被破壞掉。這是不可能的事，這種事不會發生在她身上。她這輩子夠倒楣了，怎可能衰到胸部有硬塊。那是什麼意思，每個女人都知道。秋鳳想：妳在咒我嗎？（一○）

➤➤➤三溫暖（九）

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