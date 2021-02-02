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狐仙已老（一三）

鍾文音

母親沒有給她麻煩，急診就直接送加護病房，不留她纏綿相思。她抱著冰冷的母親雙腳哭喊：媽，妳還沒跟我和解啊！妳不能走。和她隱形競爭一輩子的母親的靈彷彿在偷笑說：老女兒啊！就剩妳一人嘍。

學生房間有時會傳來健身的聲音，或者慾望潮水淹沒的聲音，即使只是啤酒罐、可樂罐打開的聲音，不知為何，她聽來都有種青春人的率性任性。那是她從來沒有過的東西，雖然在母親眼裡，她一直是這樣的任性女兒。想做什麼就做什麼，老了，很自然就變成老姑婆一枚，沒有姑娘廟，狐仙已老。

在她年輕曾是肥沃的身體內，一直有著一整座沒有開花的麥田，想盛開也想枯萎，就跟她的生命一樣。唯一的體會是她明白自己一直擁有那塊夢田，和一般迷迷糊糊就把時間過完的人不一樣。但也因為這個不一樣，而使得她活在兩端的煎熬裡，要擁有還是要放下。

林老師曾跟她說，要用提起，不用放下。她讚嘆哲理甚深，但卻常要用提不起，不用放不下。顛顛倒倒，徘徘徊徊。

她寫下一些關於枯萎的事。

她的朋友死去了一半，剩下的正在死去的路上。餘生或許只想，能修得慈眉一點、善目一些，她對著案上燃香供佛時這樣想。楊枝淨水，自問心中的大千世界還在嗎？

在父母的悲劇中，看到自己的未來，於是她開始注意自己的身體。一直將身體當草原的人，沒有特殊照顧過身體，經常吃零食解壓解饞。後來才知道，零食有一半是毒。父母生病成了她的貴人，照顧父親太久，久到自己也被逼迫看見自己，即使想賴活，也不能活不好。

老了才學會哭泣，卻已經沒有眼淚。突然就被拋棄在荒原。 （一三）

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