老路易不比她大多少，不超過十歲。但他們走出去，別人還總是說他們是老夫少妻。老路易的樣子，符合百合想像中的馬來西亞華僑──精瘦、黑，五官既像印第安人，又像南美土著。中國 話說得不文不白，詞彙很少，英文又很爛，帶著濃重的皇后區 口音。

錢生錢，錢生出更多的錢……這是老路易一生的夢想，但這個夢想似乎總也達不到。「贏家一無所得啊！」老路易語重心長，百合這時候就像純潔的白百合那樣頻頻點頭，心裡卻說拿馬華的苦跟宿遷鄉下的比，算得了什麼！拿了三個死耗子別在腰上就算老獵人啦！她的一點心計來對付老路易是綽綽有餘。

她和老路易去市政府結婚在五月，兩個月以後就是獨立節，七月四號晚上拿騷海邊有免費的煙花表演。百合準備了啤酒、燒烤，鋪在沙灘上的草席、摺疊椅……搬家一樣把這些東西帶上海灘，擠在人群裡看一年一度的煙花表演。

海灘上坐滿了各種膚色的家庭，說著各種各樣的語言。熱狗和芥末和洋蔥的氣味隨著人群裡的狐臭，跟著海風熱烘烘地包圍著他們，百合心裡覺得好笑，想這是哪門子的國慶啊！

老路易在摺疊椅上坐定，兩瓶「藍月亮」啤酒下肚，話就慢慢多了：「……我小時候連獨立節的煙花棒，我們家都是自己做的。一米長的鋁線，一段一段盤在烤盤裡，把鮑里斯酸、鋼粉，拌上糊精、硒化鈉粉，刷在上面，在電燈下烤乾，然後用剪刀絞成一段一段的，這就是煙花棒啊！兩分錢一根，三分錢可以搭一根烤玉米賣。你還覺得錢少？我小時候在布魯克林 ，四分錢就可以買一條內森熱狗，飲料隨便喝，番茄醬、芥末醬隨便抹……」（四）

➤➤➤煙花冷（三）