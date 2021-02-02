渴望死去的男人（一）

阿尼默／圖

暑夏八月，有一天午後，突然想起他的一篇小說 〈渴死者〉。

在走道的書架上，找到一本過期已發黃的文藝雜誌，從1980年代初保存到現在，三十年了。

小說寫的是一位隨蔣介石軍隊，與中華民國政府一起流亡台灣 的青年軍，退伍後在宜蘭一所高中擔任教官。因為在台北火車站前高呼反動口號，被以叛亂犯治罪，判了八年，拘押在台北青島東路三號的軍法處看守所的事。

敘述者是一位也被處以叛亂罪的本省青年，他看同樣被治罪的這位外省人，不言不語，常蹲在牢房角落。有時，猛然抱頭衝撞鐵柵門，想自絕生命。移監台東泰源監獄後，獄方為防範他尋死，安排了一位外役同房。在外役外出時，他脫下長褲，褲管套頭，綁在鐵門欄柵，兩腳伸直，竟吊死自己。

這是小說，還是……

再讀一遍這篇小說，冷不防一身寒顫。

1980年之前一年的十二月十日，在高雄，以國際人權日之名遊行 的黨外人士，在先鎮後暴或先暴後鎮，不同說法的衝突事件後，主導遊行的美麗島雜誌社，許多關係人被逮捕，分別交軍法和司法審判。

甚至，連沒有參加遊行的一位擔任省議員的人權律師，也在其中，他母親和雙胞胎女兒，「二二八」這一天近中午時，在家中被殺害。

交織的審判在新聞報導中呈現，台灣社會像集體上了一堂又一堂的政治課。

憲兵押解叛亂犯嫌上審判庭時，有一個人常轉過頭來，露出笑臉，一副慷慨就義的神情，面對法庭時，也一樣自若。他就是寫了〈渴死者〉這篇小說作者的弟弟，當時被說是美麗島戰神──在高雄發生的大遊行，擔任總指揮，人稱NORI。

美麗島事件發生這一年，他在台北忠孝東路開設一家推拿中心。

這可是他的家學，從父親闊嘴師就相傳的這門技藝，曾讓他們家蓄積家產，也是家裡多位兒子謀生之道。

硬骨的闊嘴師日治時期就以習得的推拿術，不馴服於被殖民，過自己想要的生活。傳授給幾位孩子也是因為可以獨立謀生，不屈外力。

一面從事推拿，他一面重拾小說之筆，也畫畫、寫詩。

十九歲時，就從高雄跑到台北，跟廖繼春學畫。若說詩，他在高雄的年輕時期，就與在左營創辦詩刊的一些軍中詩人交往。第一次婚姻的兩個女兒，詩意夢幻的名字據他說，還是其中一位詩人取名的。曾在海軍服役，擔任報務通信兵，但執迷於詩、畫的他，有一次在馬祖海域，被共軍襲擊，因怕被誤解通聯敵方，面對密碼簿和發報機，一直發抖。

〈渴死者〉應該寫於台北忠孝東路的推拿中心開設後，這並非他第一次在這本雜誌發表小說。

1964年，他三十歲時，在台東泰源監獄服政治犯刑期時，就開始了。當年，一位小說家創辦這本刊物，一群台灣詩人也創辦一份詩誌。台灣大學師生的台灣人民自救宣言事件也同年發生。

他從監獄向這份文藝雜誌投稿，並因此認識編輯雜誌的小說家。

在獄中，他發表多篇作品，並與小說家成為朋友，常去桃園龍潭找他。

有一段時間，他還在龍潭投資興建販厝，也就是通稱的公寓住宅。

都市化、工業化，人口流動，家戶住居形態也轉而共構，他覺得可以做做看。不是生意人的他，正逢時機，也有獲利，但畢竟不是熱中之事，並沒有持續 。

那時，第二段婚姻開始，也有了一個兒子。但停止蓋房子的生意，這段婚姻也結束了。

我是在文藝活動場合認識他的。

他出席活動場合，會帶著一瓶加水稀釋的威士忌，靜靜坐在會場後方，速寫作家的頭像。

那時候，我兼在執行詩誌的編務與社務。兩份雙月刊正好每月出刊，妻子和我一起寄書。

見面時，他都會要我去推拿中心保養筋骨。

有時候，趙、李兩位兄長輩詩人會找我一起去看他。

有時，我路過時會進去坐坐。若他正在進行推拿，他會要我坐在一旁，看他作活，一面談天。一瓶兌水的威士忌就放在旁邊，他當飲料喝。微醺的臉，滔滔不絕的話語，不停在躺於診療床上男女背肌或手肘移動的手。（一）