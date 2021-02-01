「啊，正面也要？不好意思呢！」秋鳳以為只按背面就好。

阿觀笑說：「姊仔，交給我，妳躺著睡、睡覺就好。」

一條熱巾蓋住秋鳳腰部，阿觀繼續推揉。背部被推鬆了，正過來恰好是睡眠姿勢，秋鳳閉眼，把身體全部交出去。除了蓋住的腰際機關重地，阿觀的手指舞遍全身，連長著粗皮龜裂的腳跟都被油潤過了。

輕盈的睡眠把秋鳳帶到夢境，依稀感覺有幾隻軟嫩的手指在她的乳房處迴旋，輕輕地往上推，好像要把它推到雲端 ，接著緩慢地畫小圈圈，順時鐘又逆時鐘，像一群少女在上面跳芭蕾 舞。電流從左竄到右、從右竄到左，連成一脈，從來沒人這麼溫柔地撫摸過這兩團山丘。這是愛撫，連她自己也不曾這樣對待過供應嬰兒奶水的母職聖地。秋鳳沉睡，甚至發出輕微的鼾聲。

一覺醒來，竟是兩個鐘頭後，扣掉一節五十分鐘按摩，她睡了七十分鐘。

「妳醒了？不、不敢叫妳。」阿觀換到另一張指壓床，正在幫另一個女人服務。

「喔，一年欠的眠都補回來，全身都輕了，妳實在一流的啦！」

秋鳳豎起兩根大拇指，一直念「讚、讚、讚」。阿觀笑著點頭，指著一張紙，請秋鳳留電話，她也留了自己的電話。提醒秋鳳去餐廳用餐，這裡的梅子雞腿飯是招牌。

秋鳳身心無比暢快，雨停了，真幸運不必穿雨衣。騎過一個街口看到水果攤，買兩個特大的豐水梨，折回去託櫃檯轉交給阿觀。秋鳳忽然想，她的工作不是普通的累，靠兩隻手吃飯，痠痛了怎麼辦？

當天晚上，阿觀打電話來，謝謝水梨。

「姊仔，妳、妳有去餐廳吃飯嗎？」（九）