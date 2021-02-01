看著比她老很多的婦人剪著孩童式的削短髮式，蒼老是那般顯眼，像油畫般地盡顯在色身上。一個女人到了五、六十歲，還沒覺悟的就要受苦了。迴光返照來得迅速凶猛，像潮水拍岸。渡河的力氣尚殘存一些，如沒力氣游回，就要沉淪溺斃。撲打一番、蹬腳一番，鑽出一點縫隙呼口長氣。哪裡有愛，她就去哪裡，只要一個她愛的人。錯了，只要一個愛她的人，也錯了，都是單行道。

就像以為只要給她一張白紙，就可以寫字，但寫字容易知音難。沒有愛情的河，她將如何度過人生？望河，愛情鬼魂，早已超渡。她渡河太多，嗆水多了，不再渴望愛、不再相信人、不再想結伴同行，不再有捉對廝殺，不再有纏綿悱惻。

只剩臥榻，纏綿。像父親一般的晚景，連包大人都棄守的褥瘡，沒有尊嚴。沒有尊嚴的人也要活下去，這樣的意義在哪？業報受盡才好投胎，匆匆忙忙跑去下一世，太危險，妳父親這樣很好，降低驟逝的力道，多了緩衝期的準備。佛堂某師姐跟她如是說過。

如是我聞。她喜歡四偈句的佛語，但一改成人話就落落長。

彼岸有人嗎？只有菩薩低眉。

凝固的甕內是柔軟的骨灰，她父親、母親各取一瓢，混在一起。不是要他們你儂我儂，而是要他們和解合一。

遛狗回來才煮晚餐，肚子的飢餓感讓食物都顯美味。電鍋蒸蛋、蒸飯、蒸魚，煮南瓜、炒青菜，一個人的晚餐。偶爾點蠟燭、喝點紅酒或用氣泡水佯裝白酒，讓食慾好一點。

小白一起餵，有時都沒下樓找女房東 ，彷彿已把她當成主子。去超市，她開始逛寵物區食物，仔細地評比著熱量、蛋白質、膳食纖維，彷彿回到照顧父親的往昔。（一二）