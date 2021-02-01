莫麗珠出國記（全文完）

黃太說：出大事了，聽說錢小滿把他親戚殺了。

莫太說：怎麼會？

黃太說網上炒得沸沸揚揚。

莫太說：我不知道，我也不上網。

黃太說是一樁大案子，警察 已經把錢小滿抓走了。莫太本來想告訴黃太，她就要回國了，見黃太語調興奮，還急著通知其他人，就住了口。

放下電話，莫太發了一會兒呆，看見窗外樹影婆娑，好像皮影戲中那些傀儡的身影，一會高、一會低，上下翻飛，在太陽的陰影中，兀自歡愉，如在無人之境。忽然聽到走廊裡有兩個孩子說話的聲音，她側耳細聽，原來一個是皮特，另一個是樓上的吳杰森。

皮特說：你知道嗎？我爸爸有兩個家。

吳杰森說：不可能，一個爸爸只有一個家。

皮特說：我爸爸不僅有兩個家，那個家還有一個小孩，像我一樣。

吳杰森說：那你爸爸是哪個家的爸爸？

皮特說：我也不知道。他現在去那個家了，應該就是那個家的爸爸了。

就像一年前劉翔把莫麗珠接回到大白樓一樣，今天，他送她回國。當劉翔來到徐偉民的家，卻看到莫麗珠坐在沙發上，一大堆東西還沒有裝箱。

劉翔說：該走了，國際航班要提前三個小時安檢。

莫麗珠抬起眼睛，劉翔才看出她剛哭過了。

莫麗珠說：我不走了。

劉翔說：機票買好了，護照也到期了，怎麼不走了？

莫麗珠說：那我就黑到這裡吧！

劉翔愣了一下，說：這次黑了，以後就麻煩了，不好再入境。

莫麗珠看看劉翔，她說：我走了，孩子們就沒有爸爸了。

劉翔從來沒看過莫麗珠如此黯然又堅定。他抬起頭，看見窗外，天上的雲朵悠悠地飄過來。（全文完）