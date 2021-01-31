往下行進，側彎的脊椎、腰部兩道勒痕，阿觀知道，這是個跟她一樣，需要戴護腰工作的女人身體，連結到與她一般必須比別人更拚命才有機會活下去的命運。

這一回合忽急忽緩的手舞，最後停在膏肓位置做點狀按壓、腰部畫小圓周運動，她知道這兩個地方傷得最重。她不只偵測到秋鳳身體裡層層堆疊的勞動檔案，也從那不間斷低吟的聲息中判讀，這一副身軀是無人疼惜過的原始山野。

秋鳳不間斷發出低聲嘆息，趴著，不必擔心別人看到表情，但必須藉由吐息，避免自己哭出聲。有一雙溫柔又強勁的手在她的裸背上自由自在地探索，好像大宅院被人闖入，暢行無阻，搜出她的珍寶。

珍寶不是塞在某一處孔洞裡，而是到處放。現在有人破解，在肩頸搜出珍珠、肩胛找到瑪瑙、腰部搜到金子。她並不知道自己身體的強烈觸感，藏在這些地方，上面還用幾十年勞動傷痕像雜草一樣掩蓋著，必須先移除雜草才能找到。

一直沒人發現，即使跟丈夫生了兩個小孩，被使用過的只是那個孔洞而已。她的走了樣的五十多歲身體還是處子狀態，現在被找到了。她低聲嘆息夾著舒暢的呻吟，每每被揉推的手指推至哭泣邊緣，如潮浪往返，像風箏高飛，怎麼有一種舒服是這麼奇妙。秋鳳的身軀被解密者敲開鎖，肌肉 鬆了、筋絡軟了、骨架正了，她覺得自己一直縮小。欲仙欲死的舒暢會讓人變小而非變老，她變回戴草帽少女，沿著夏日故鄉的河堤奔跑。那時，她還是個愛笑的快樂女生。

阿觀推完兩手自三角肌至手指後，要秋鳳翻身。（八）