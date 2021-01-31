那一回當她第一次聞到邁向老化的預備氣味，也就是開始邁向中年之途時，她感到驚嚇。原來回首百年身，未滿百也近半百，未腐朽但也已將生鏽。鏡子前曾經妖嬈且仍企圖媚行的形影，引誘過多少人，也被多少人引誘過？哪一次是全身而退的？沒有、沒有、沒有，她自己在鏡子前對空氣吶喊了幾聲。

完全退守，日子終於來到這個臨界點。

這真好，徹底接受自己，不再掙扎。當被叫「阿姨」的第一次刺耳到後來的耳順，第一次聽到有個年紀約莫三十幾歲的男生竟朝她叫著「阿姨」時，她回家整整想了兩天兩夜。

為何被叫「阿姨」，我真的是已經走過姐級了？但為何不能接受被叫「阿姨」？我是否應該去把自己下墜的兩頰肉拉提？顯老的法令紋、木偶紋拉平？她想了又想。又問自己：但難道這樣自己就不恐懼了？那些螢幕上和她年紀差不多的明星都有一張塑膠臉，反而更擺明老的樣子。她甩甩頭，沒有永遠的年輕，她知道。

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於是走到夏天，開始肉不遮，不遮不掩，光亮刺目就刺目，風景不是只有單一的年輕。走到秋天，黃凋的落葉，侘寂之美，她慢慢走到姐姨稱謂交接的這一刻，日後將轉到姨婆交接之日？她希望可以直接跳過這一段。但如何跳過？時間又不能停止，除非提早去見佛。但確定能見佛？還是見到魔？

她一路遛狗，一路還想著姐姨婆三階段，覺得自己根本沒放過自己的外表，為此不禁失笑起來，小白在旁邊磨蹭著她的腳邊。她望了小白一眼，還是牠好，老了也不顯齡。

緩慢而律動的日子是夏天，月色明明亮亮，她和小白尋一處聽得見末日蟬聲的樹下長椅棲息。（一一）