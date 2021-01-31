莫麗珠出國記（二九）

莫麗珠想，什麼叫時裝，在什麼環境裡穿什麼衣服，環境與衣服搭配，就是時裝。比如在餐館切墩就要穿切墩的衣服，跑堂就穿跑堂的衣服。有一天她看見一個客人坐在那裡吃飯，身上穿著白襯衫、黑馬甲，一恍惚間，她以為是哪個侍應生坐下來吃飯。後來果然那男人與侍應老陳打招呼，原來二十年前他們都在一個餐館跑堂。只是如今那人不跑堂了，說是做了跨國生意，老陳還在跑堂。

不過那人不跑堂了，還穿著白襯衫、黑馬甲做禮服，這讓老陳感到納悶。老陳說也許他還在做跑堂，在某個餐館做跑堂，又不肯說。誰知道呢？

這麼想著，莫麗珠就從櫃子裡拿出薄呢風衣，在手裡撫摸了一會兒。那細膩的條紋光滑柔潤，讓莫麗珠感到舒服。這件衣服是在名牌店買的，當時好幾千塊，莫麗珠捨得花這個錢，她不想給兒子丟臉。

那時她還擔心到了加拿大 ，這個穿不出去，果然沒穿出去，如今還是新的。她就將那風衣穿上，看到鏡中的自己，好像又回到以前的模樣。看了一眼，好像又不是了。

莫麗珠感到鏡中的這個女人有點陌生，是莫太呢？還是莫醫生呢？還是莫麗珠自己呢？她有些捉摸不定，她穿著這件不合時宜的衣服，在徐偉民的客廳裡走了一圈，覺得十分違和。於是莫麗珠脫下這件出國禮服，放在沙發上，自己也順勢坐下。

這時電話卻響了，原來是黃太。黃太已經好久沒有音信，莫太就高興起來，一雙眼睛笑得彎彎的。

莫太說：你一向還好嗎？

黃太就笑說：好，好著呢！頓一下，說：你知道錢太家出事了嗎？

莫太說：不知道。出什麼事了？（二九）