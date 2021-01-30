「秋鳳，菜場名啦！」

彷彿已認識一年。

阿觀請秋鳳脫下寬袍，趴在指壓床上、臉嵌入圓洞。秋鳳沒這樣趴過，一時手忙腳亂，差點跌下來。阿觀笑起來，幫她調姿勢。把那頭炸髮順了順別在耳後，手指輕輕撫過耳朵、頸線、肩頭，在上背畫圓收起。這只是準備而已，連前菜都不是，但秋鳳像被電波蕩到，忽然間被觸過的肌肉 都鬆了。

「喔，阿觀，妳的手軟Q軟Q，親像麻糬。」秋鳳讚嘆。

阿觀笑：「哪、哪有。」從來沒人這樣稱讚她。

秋鳳心一揪，聽出她有一點大舌頭。難怪是最好的按摩師，有瑕疵的人只能比別人更拚命，才有機會活下去。秋鳳又有點鼻塞，吸了鼻子。

阿觀看著秋鳳的身體：皮膚黝黑粗糙，手臂粗壯、手骨變形，脊椎側彎，腰臀大腿布著贅肉，腿部多處有靜脈曲張。女人只要脫光衣服，不必一句話，身體說盡一切故事。阿觀看多了精雕細琢、細緻白嫩的女體，沒看過勞動者肉身，畢竟來這裡一趟不便宜。她知道秋鳳的票券是那位貴賓招待的。

阿觀幫秋鳳選了茶樹香氛按摩精油。她對人與香氛的連結具有敏銳度，秋鳳的屬性不是花，是山上生生不息的茶樹，一小撮茶葉能讓人喉韻回甘。

抹了按摩油，她先沿秋鳳的肩線滑動，輕揉慢推三五次再以指節刮下。聽到秋鳳發出「啊──」聲，意味著鎖頭已被鑰匙打開。

阿觀轉向左右兩邊上斜方肌、下斜方肌施力，大範圍按摩，節奏與播放的輕音樂吻合。靈活運用大拇指、四指指腹、曲握的指節、掌肉，時而順著肌肉紋理，時而逆向，或單點穴位按壓、或小塊擒拿、或大片推揉、或合掌敲擊、或雙手張開如起飛的禽鳥在背上滑行。（七）