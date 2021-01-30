這不說也罷，一說出口，她看見那男人往她對面空著的椅子一坐，就開始覺得不自在。眼睛對望了男人一下，男人也定定望她一眼。

她後來回味男人的是那個眼神，那種定定望她一眼的凝結感。反而男人的頭髮是否鬈曲多寡，倒不復記憶多少。轉眼就忘了男人，戀愛談多的後遺症。

過去她常以自殘的儀式來解放自己的痛。那時她經常成為違章戀情，於是每個周末日她必須退讓時，她雖知悉情勢，但痛卻無法因為知悉而減少被那個絕望所分泌的滾燙汁液所灼傷。

她當然不要痛，不要再因為愛情而痛，不要、不要。到了夜晚，她這樣戒慎恐懼地提醒自己，可她的前半生還是一步一步地掉了進去。

將玻璃心轉成金剛心。

愛情這東西為何可以摧毀那麼多人的心靈與意志？說真的，這讓我百思不得其解。你們真的了解愛情？為何不了解卻又可以如此被傷害，你們不是瘋了，就是最笨的人。時間過去多年，她仍記著上課時那個林老師對大眾宣說，卻聽來像對她說似地字字砍進她的心。

但真正讓她長出一點點金剛心的是時間。時間讓慾望繳械。時間讓她明白一切都會流失。

某一天她在鏡子前，發現她無法穿無袖的衣服時，那意味著她無法再喬裝可愛，臂膀的肉隨著流光日漸肥大且下墜。她雖愛美，但卻討厭人工，加上懶於修正扶正一切肉身的傾頹，她想看來只能靠遮掩了。

遮掩，才是她所擅長的。但現在連遮掩也不需要了，寬鬆的衣服很舒服，只要不飄出嬸味就好。

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她想告老還鄉，才發現無鄉可告。她鄉已傾，己邦未建。

有點年紀的女人在愛情國度所受的傷痕將是年輕時的加倍，且更悲慘的是，還更難堪不知幾倍。（一○）