阿普航空／圖

愛之所以寶貴，因為它會失去。

──C. K. 切爾斯頓

老路易去世以後，百合的作息時間跟別人不一樣，她喜歡夜晚多於白天。入夜後、她不看電視，獨自走在小區的路上，欣賞小路兩邊的獨棟或者聯排公寓各家人的院子──繡球、萬壽菊，台階下挖的錦鯉池子、紅楓樹下供的聖母雕像或者日本石塔。若是院子裡雜亂不堪，柵欄上的木頭爛了也沒有換上，前面沿著草坪的石板路邊長滿了荒草，多半這家的主人出了問題──離婚、失業或者生病。

春夏和秋冬之交，深夜裡路上可以聽到蟋蟀和其他昆蟲的叫聲，飛時帶動的氣流，偶爾有一兩家人開車回家，到達家門前打開車庫，自動車庫門隆隆地升起後，過了一會兒等車進了車庫，又隆隆地關閉。夜幕中總有一兩家忘記拉上客廳的窗簾，從路上可以看到客廳裡正在播放的彩屏大電視，滾動的畫面絢麗奪目。

白天，除非偶爾起來打理事情，或者出門買菜，她盡量睡到中午以後。這樣吃完早飯，清理廚房、打掃房間，再打開電視看看財經台的股票 ，然後看幾集劇或者電影 ，一下就晃到四點以後了。

這天過了正午，百合才起來，坐在廚房裡吃冷牛奶泡的蜜糖燕麥圈，這是她的早飯。面對街的那面朝西，百葉窗都關著，擋不住夏天的陽光隨著街上的喧嘩照進屋子裡，照到百合沁涼赤裸的手臂上，熱辣辣的很舒服。

煙花第一次炸響的時候，上面大約蓋著一個易拉罐或者瓶子，爆炸得格外有力，把牆上老路易的照片震得抖了幾下。老路易曬成太陽棕的臉上笑得風流倜儻，照片震得那笑顫巍巍的。百合走過去，把照片扶正。街上傳來一陣歡呼，百合心想不好！

果然這成功一炸之後，又有連續幾炸，都是帶瓶帶罐的。一小塊破碎的易拉罐鋁片渣子飛到窗玻璃上，「叮」的一響，玻璃沒碎。

這條街上的房子雖是獨門獨戶，但地小，房子挨住得近，牆壁薄。百合坐在小餐桌邊，街上一切聽得分明──點燃煙花以後，導火索哧啦啦地燒。幾秒鐘之後，「砰」的一聲，百合驚得哆嗦一下。

她打開窗，對著外面罵了兩句，外面一片鬨笑。百合聽到鬨笑聲中夾雜著「女巫婆」、「老母狗」。百合狠狠關上窗戶，撥電話報警。

幾分鐘以後，就聽到警車響著警笛，自遠至近朝這邊開。街上的頑童知道事情不對，連罵幾聲「母狗」，作鳥獸散。現在正是學校放暑假，街上的孩子沒有人管。

百合知道警察 很快就會到，索性坐下，等著那第二隻鞋子落下來。屋裡的靜，帶著清潔劑氣味的靜止的空氣，被屋外的鬧和硝煙包圍著，好像屋外是真正的帶生命力的身體，屋內是空虛的內心。百合無聊地坐在那裡等著，心裡又暗自盼望再來一次。

街上安靜下來，估計眾頑童已經跑空了。她拉開前門，迎面一聲巨響：

砰！

比之前響一倍，耳膜震得嗡嗡的，百合嚇得倒退一步，差點跌倒。

街上唯一沒有及時撤退的，是一個矮墩墩的男孩。他手裡捏著一把煙花棒，腳下一片狼藉，都是剛才炸過的花炮的碎紙片，人贓俱在。胖男孩窄塌的額頭，圓臉，傻呵呵的，但也知道事情不對了，不知所措地望一眼門裡站的百合。看著從遠處疾馳而來閃著警燈的警車，嘴裡喃喃用西班牙語打招呼:「烏拉，阿米哥。」

遠遠傳來一個嘶啞女聲──「杰生，杰生！」這是胖男孩的媽咪卡門‧桑切斯。卡門穿著人字拖，一路劈哩啪啦跑過來。她頂著一頭染過的金髮，髮根已經褪色，少女打扮──破T恤、破洞的超短熱褲。

車裡下來一個警察，招呼道：「烏拉！」說完朝胖男孩揮揮手。胖孩子知道這是讓他走，腆著小肚子快步朝那個女人跑過去。

警察轉向百合，一攤手，聳聳肩，鑽進車裡，開走了。（一）