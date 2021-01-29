老頭血壓 飆到一百九，大口喘氣全身無力，病情有一點加重，她不免有點小內疚。

俗話說：「強驚勇，勇驚雄（狠），雄驚無天良，無天良驚神經不正常。」幹這一行，被罵、被電、被嫌都是家常便飯，她原以為自己修行很夠，沒想到差點毀在老頭身上。幸好他病情好轉，才解除心理負擔。

從此，秋鳳發展出一套呢喃模式，不知道的人還以為她在誦「嗡嘛呢叭咪吽」六字真言。這事刺激秋鳳，她想：「你皮癢，我命賤，難道就該任你糟蹋？命賤的難道一定要幫皮癢的做嗎？老娘不幹可以吧！」

辭職去安養院，一轉眼也十多年了。不知道原來的他是怎樣的人，病痛把人變豬狗牛羊，說不定他也有可愛的時候。啊，身邊可愛的人一個一個走了。

她想起丈夫最後對她說的話：「阿鳳，對不起，無法照顧妳到老，一大擔攏交給妳。」

秋鳳把頭埋入水中，喃喃自語：「不是你願意的，我沒怨你。攏是命，攏是命啦！」

淚，流入水中。

4

吹乾頭髮，秋鳳穿妥寬袍上樓到按摩室，櫃檯小姐已幫她指定三號按摩師。想必這個就是老闆娘口中最好的按摩師。

一個笑咪咪、短髮四十多歲壯女人，深色制服，還沒開口先笑一朵花給妳，一秒內讓人覺得已認識她一個月。

她自我介紹「三號」。秋鳳不喜歡用號碼記人，問她名字，每個人都有父母給的名字，為什麼用號碼，又不是犯人，而且長得這麼漂亮叫號碼太委屈囉！

「委屈」這兩個字在某些行業、某些人內心非常敏感，因未曾被他人察覺，以致變成關鍵字，加上從未有人一見面就送一盤話語小甜點，三號大方地答：「叫我阿觀。姊仔，妳呢？」（六）