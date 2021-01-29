曾經自己也是屬於另一端的人，啊，那時候墮落得又犀利又美艷的，怎麼一回神就成老神在在？

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她意識到不可避免的時間會將自己在推進火化爐前，變成想昇華成不願再輪迴的人，但願不再回到人間。

佛是過去人，人是未來佛。這激勵她想去學習不再歸來世間的可能。一天有一段時間她會去見神禮佛。佛堂靜坐課程一坐一炷香，有人起身臀部疼痛，說是屁股沒長肉。其中以老人居多，肌肉 萎縮的老人坐不久。還好她臀部還有肉，自嘲自帶厚厚坐墊。

她年輕時上過很多心靈成長課程，學過一堆占星、算命、卜卦，但都沒認出自己的命運走向與暗示。上課時非常激動，下課後卻非常疲憊。經常下課後雙眼下的眼瞼疲乏鬆弛，皮膚泛油光。年輕時她經常到處貼OK繃，有點此地無銀三百兩的意味，提醒著別人她那裡有個傷口。

她記得某個心靈成長課程的林老師，就第一個眼尖地見到那個和肉色很相像的紗布貼紙。林老師說：妳的手背怎麼了？她笑笑說！沒有啦。

林老師兩手做切割狀，自語狀又像對所有學生說話的口吻說著；不對呀，要割應該割這裡。手比在手腕，做切割的動作。旋即林老師沉默，看著她，空間隨著林老師半閉著眼睛地陷入一陣靜默。

明眼人已經知道林老師是聲東擊西，心照不宣。

這手背的傷痕一想，很快地便想到是菸燙的。

菸疤，最容易遺下的傷害。為了那個疤，燒去了情。有的疤是為了紀念，有的疤是為了提醒。

那一回課程，原本她是和一個在外商銀行做襄理的女孩並坐一塊，突然林老師旁邊的女弟子對她招手，同時間也招呼著一個原本在那裡看書的男人一起過來。在男子還沒趨近她前，女弟子向她悄聲說：「林老師說要給妳介紹男朋友。」（九）