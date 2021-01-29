莫麗珠出國記（二七）

炒鍋劉突然就住了口，一下午都沒再說話。

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徐偉民以海歸的名義回到北京 。他對直銷事業傾注了全部心血。他說必須現在就回去搶灘，因為國內現在還有暴富的機會，而在加拿大 不可能。加拿大的經濟體制已經成熟，從1970年代到如今，都處於波瀾不驚的狀態。別的國家都有GPS增加多少，加拿大從來不講這個。人家都發展科技，加拿大也發展得很少。加拿大人喜歡談論的是保護環境、鄉村生活，所以在加拿大是不可能暴富的。

莫麗珠在徐偉民的慷慨陳詞中，看到兒子的雄心壯志。這才是她熟悉的兒子，她滿意地想。這樣想的時候，肩膀就鬆一鬆，好像卸下沉重的擔子。

兒子的內心之火終於被燃燒起來，雖然莫麗珠有些擔心他會不會成功。小米 對徐偉民的決定十分支持，莫太看到他們在共同目標之下，重新結成聯盟，這也讓她的心安定下來。她想這才是好生活，夫妻倆重歸於好，又對生活充滿熱情。莫麗珠還有什麼可說呢？她當然只有贊成了。

現在莫麗珠的心情平靜下來。小米又找了一個診所工作，繼續接電話，兒子海歸圖謀發展，皮特上了小學，小孫子也排上了幼兒園。莫麗珠的簽證到期，就向老闆辭工，說明自己就要回國了。

老闆說：你要走，要提前兩周告訴我，這樣我好找替工。又說：今天可真是的，兩個人辭工。

莫麗珠說：還有誰辭工？

老闆娘拉長聲音說：還有炒鍋劉。放著好好的薪水不賺，要去學校讀書了。

莫麗珠激靈了一下，想起自己對炒鍋劉說的話。這時卻聽老闆說：人家在這裡本來就是屈就，那是個博士，去讀書也好。（二七）