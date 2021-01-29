顏寧儀／圖

有次，他在超市裡轉了轉，結帳時只拿了一盒雞腿、一盒雞蛋 。

「喜歡吃雞腿？」老吳問。

「我在大陸養過雞，過年殺雞，一隻雞只兩條腿，都給娃兒吃了，輪不到我。美國 雞腿便宜，買一大盒滷一鍋，夠吃一星期。」張博說。

老吳心想，託他養雞，他有免費雞蛋吃，一定高興。殺了有雞腿吃，也能大快朵頤。他該會答應。

事不宜遲，當晚老吳就開車去了聖大的訪問學者宿舍。宿舍是一排兩層樓的連棟屋，每戶後面都有個小院子，正是養雞好地方。

「我們飯吃得晚，你吃過沒？一起吃。」老吳去的時候，張博夫妻倆正在吃晚飯。老吳來，客氣地讓著一起吃。

「你們吃，我吃過了。我來是跟你說件事的。」老吳把委託養雞的事簡單的說了說。

「行！我養過雞，養雞沒問題。屋後有個小院，養七隻雞夠啦！以後每天有新鮮雞蛋，太好了。」張博爽快地一口答應。

「我周六下午去抓雞，晚上給你送來，就這麼說定了。」麻煩事終於解決，老吳滿懷欣喜向張博告辭。

「等等、等等！我忽然想起來，這裡是學校宿舍，能不能養雞，得先問問管理員。」臨出門，張博拍著腦袋說。

「先別急著走，再坐一坐，我來打個電話問一問。」張博接著說。

打電話的結果是宿舍規定不能養雞，說好的事又黃了。張博想養雞卻不能養，懊惱，也莫可奈何。

事情又回到原點。預定抓雞的日子要到了，找人代養雞的事還沒著落。老吳不死心，連夜又翻開親友電話簿，打電話問了幾位朋友，沒人有興趣。絕望了，老吳終於決定放棄，當天把雞籠子拿到沃爾瑪 退了，國寶米，雞吃、人吃都一樣，留著慢慢吃。

找人代養雞的事不說了，答應尼克的事還沒解決，最後只剩下一招「裝糊塗」。上班老吳躲在辦公室，避著和尼克打照面，下班後立刻走人。平日留下來和同事套套交情、聊聊天的，全免了。

預定抓雞前一天，老吳更是度時如年。五點下班，拿著公事包就出門，跳上車一溜煙跑了。

那個周末，老吳在心情忐忑中度過。周一上班，不巧和尼克同時走進大辦公室，這下子躲不掉了，只好硬著頭皮和老闆搭訕。

「好幾天沒看到你，最近怎麼樣！我周末忙著搬家，好不容易搬完了。」尼克先說。

「我最近也在忙些私事，快忙完了。」老吳心不在焉地接話，心想千萬別提那一窩雞的事。又忍不住旁敲側擊：「所有東西都搬完了？」

「都搬完了，累了好幾天。這兩天有點亂，過幾天整理好了，開個派對，請大家來新家坐坐。」尼克一如既往熱情地說。

「後院那一窩雞呢？」老吳研判那些雞的問題應該已解決，要不，為什麼他都不提，鼓起勇氣問。

「啊！那一窩雞，真抱歉，忘了告訴你。你來的第二天，我老婆琳達她媽來幫忙打包整理，把那窩雞要了去。真的很抱歉，忘了告訴你。你想要，我改天去買幾隻雞送給你。」尼克滿臉歉意地說。

老吳一聽，站在辦公室門口，愣在那裡，半晌回不過神。天哪！我操煩了一星期的那一窩雞，早就化為烏有子虛，不存在了。夢想已成幻想，我還在擔心著急。

好多天，他都還在想，這到底是怎麼回事？搞不懂、想不通，只能嘆口氣：唉！人哪，有時候真的是「世上本無事，庸人自擾之」。（下）