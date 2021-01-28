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華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

三溫暖（五）

簡媜

她現在像一片葉子飄在安靜的河面，被溫柔的風吹著。閉眼，腦中影像亂竄，嘆息中浮現安養院裡常常問她：「今日幾號？」那個老人家最後的身影，與老人同寢室的那位中風阿嬤幾日前也走了。生來死去、人來人往，秋鳳早已麻木無感，但無感的經驗堆疊起來就像積木堆得太高也會掉落。現在，水霧氤氳中，所有堅硬的東西忽然柔軟起來，沉封已久她的日子、她的歲月，包括記憶與感受，一一在水中泡發。

她想起丈夫騎摩托車載她，回頭問她想吃什麼的樣子，那時兩人剛結婚。但腦中一閃，卻閃出安養院那兩位情同姊妹老人家倚在窗邊吃乖乖的影像；她們現在應該重逢了，極樂世界也有乖乖吧！說不定口味更多。她鼻塞，察覺到池裡不宜擤鼻涕，用力吸鼻子，恢復正常。

這一用力，竄出在醫院當看護時遇到的那個老頭的記憶。正因為他，秋鳳才會在「用力吸鼻子」後反擊，接著發生的事促使她辭去醫院看護工作，改到安養院上班。

那位老先生恐怕不在了吧！現在想起他覺得好笑，但當時被這個因急性腎炎住院的失智色老頭氣到快失控。八十歲中過風，身材肥腫，一身「癩膏爛濁」，脾氣焦躁不安，滿口「挫幹拉譙」，一輩子才聽全的髒話在他身旁一周就聽滿。

某次，秋鳳扶他下床，他竟伸手捏她奶子。秋鳳超級不爽，一把火竄升大聲喝叱：「你幹什麼？」

色老頭罵：「幹妳老母。」

秋鳳被他凝到快吐血，又不能出手打，只能靠伶牙俐嘴：「我老母死了，你要先去死才幹得到。」

他提高聲量：「幹妳XX。」

唉唷，母女一起惹，這下秋鳳不客氣：「你要先站起來，才幹得到。」（五）

➤➤➤三溫暖（四）

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