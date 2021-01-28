通過一回洗過一回的淚水，瞳孔才能療傷，才能張看過去。

在河邊，也是老人與狗。城市的河流和社區公園一樣老了。

雨天就不遛狗了，她聽得見樓下傳來小白的低鳴哭泣聲。

沒有淚水的哭泣聲聽來特別哀戚，加上雨天的潮濕，被雨困住的人與狗。

她現在成了一個落伍的人，以前時髦小姐時不曾想過會成為的人，每天念佛號的人，以及遛狗、看河水的人。她穿白球鞋，偶爾穿黑球鞋，掛著齊肩直髮，遠看年輕，彷彿學生。但她以前都是穿高跟鞋，前幾年坐骨神經痛到無法走路，拉開神經沾黏，不再發痛之後，她把高跟鞋、細跟鞋、夾腳鞋都給了回收。那些鞋子使她覺得自己的青春艷事也一併消失了。

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夏日傍晚絢麗，將她和狗圈出金黃焦糖，日子堪可過，又有夏蟬可聽。冬日或雨天，都顯得如此孤獨而不合宜。野風在河岸狂散，河水也無法安靜，有時風送來淤塞的臭味。她從堤岸望向河口，以前雙十會在河邊看煙花的父親也變成煙了。同去臨河飯店高樓幽會看煙火的情人也癱瘓，變成囚禁在電動床方寸之間的老人。煙花四散，情感易逝，色身危脆。

走了大半個人生路程，她連在傳統市場買菜都不會。

拿起一顆洋蔥問多少錢？

三十。

她從皮包掏出三十元給女菜販。菜販笑說：沒那麼貴啦！不是一顆啦，是要用秤的。

一顆才十三元。一斤三十。

妳知道我們去批發時是買公斤賣台斤，一公斤換算成一點六台斤。扣成本兩成，穩賺四成，菜販跟她聊天地說著。她還是聽不懂，聽到兩成倒笑了，她有個男性朋友就叫兩成。

五色蔬菜加好調味，電鍋一放，蒸煮，簡便又是一餐。難的是買菜，買多易壞，買少要買多次。小冰箱不大，也不能放太多東西。學生都外出的假日，空間安靜得聽得到自己的咀嚼聲。（八）

➤➤➤狐仙已老（七）