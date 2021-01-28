我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

狐仙已老（八）

鍾文音

通過一回洗過一回的淚水，瞳孔才能療傷，才能張看過去。

在河邊，也是老人與狗。城市的河流和社區公園一樣老了。

雨天就不遛狗了，她聽得見樓下傳來小白的低鳴哭泣聲。

沒有淚水的哭泣聲聽來特別哀戚，加上雨天的潮濕，被雨困住的人與狗。

她現在成了一個落伍的人，以前時髦小姐時不曾想過會成為的人，每天念佛號的人，以及遛狗、看河水的人。她穿白球鞋，偶爾穿黑球鞋，掛著齊肩直髮，遠看年輕，彷彿學生。但她以前都是穿高跟鞋，前幾年坐骨神經痛到無法走路，拉開神經沾黏，不再發痛之後，她把高跟鞋、細跟鞋、夾腳鞋都給了回收。那些鞋子使她覺得自己的青春艷事也一併消失了。

夏日傍晚絢麗，將她和狗圈出金黃焦糖，日子堪可過，又有夏蟬可聽。冬日或雨天，都顯得如此孤獨而不合宜。野風在河岸狂散，河水也無法安靜，有時風送來淤塞的臭味。她從堤岸望向河口，以前雙十會在河邊看煙花的父親也變成煙了。同去臨河飯店高樓幽會看煙火的情人也癱瘓，變成囚禁在電動床方寸之間的老人。煙花四散，情感易逝，色身危脆。

走了大半個人生路程，她連在傳統市場買菜都不會。

拿起一顆洋蔥問多少錢？

三十。

她從皮包掏出三十元給女菜販。菜販笑說：沒那麼貴啦！不是一顆啦，是要用秤的。

一顆才十三元。一斤三十。

妳知道我們去批發時是買公斤賣台斤，一公斤換算成一點六台斤。扣成本兩成，穩賺四成，菜販跟她聊天地說著。她還是聽不懂，聽到兩成倒笑了，她有個男性朋友就叫兩成。

五色蔬菜加好調味，電鍋一放，蒸煮，簡便又是一餐。難的是買菜，買多易壞，買少要買多次。小冰箱不大，也不能放太多東西。學生都外出的假日，空間安靜得聽得到自己的咀嚼聲。（八）

➤➤➤狐仙已老（七）

上一則

誠品到古蹟美術館開店！湖水綠門框 濃濃藝術風情

下一則

全國山河一片紅（下）

延伸閱讀

香港取消新春煙花 去年訪港客跌逾9成

香港取消新春煙花 去年訪港客跌逾9成
初二又沒煙花 港人憂花墟封路助傳播病毒

初二又沒煙花 港人憂花墟封路助傳播病毒
鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」

鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」
無煙花無酒吧…港人盼2021香港快好起來

無煙花無酒吧…港人盼2021香港快好起來

熱門新聞

黛安∕圖

被謀殺的律師（上）

2021-01-22 02:02
黛安∕圖

被謀殺的律師（下）

2021-01-23 02:02
22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(路透)

亞馬遜暢銷書充滿「就職」詩人高爾曼、賀錦麗外甥女登榜

2021-01-21 22:55
圖╱曾華容

碗粿

2021-01-27 02:06
LA日前出現一個寫有「紐約死了，別回來」廣告牌。

LA出現「紐約死了」廣告牌 藝術家：沒有你城市好好的

2021-01-27 18:00

父親的家

2021-01-25 02:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點