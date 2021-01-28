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莫麗珠出國記（二六）

陸蔚青

莫太有時想起來，感到自己這一年的生活，不知豐富了多少，幹了許多以前沒幹過的活，認識了許多以前不曾認識的人。看到有些客人的饕餮之相，她簡直都不敢相信。那人吃了一盤又一盤，莫麗珠想，他大概一個月都不用吃飯了。問題是這樣吃，他不會撐壞嗎？不會撐死嗎？

她看到那人最後一次去取食物時，已經走不動了，他腆著肚子吃力地坐下，然後他真的吃不下了，他抱著腦袋歇了一會兒。莫醫生從生理學的角度想，這時候他的血液已經流到胃部，去消化如小山一樣的食物，大腦開始缺氧，他已經陷入了昏昏欲睡的狀態。莫醫生很擔心他突然垂下頭，倒在桌上或者地上。

莫麗珠很緊張地注視著那個人。這時聽到炒鍋劉叫她去端菜，新出鍋的左公雞等著上櫃檯。

莫麗珠在國內從未聽說過左公雞，這道菜倒是最受歡迎的。說起來並沒有什麼難，就是將雞塊切好了放油鍋炸，然後澆上一大堆又甜又酸、黏糊糊的汁液。據說全稱是左宗棠雞，簡稱左公雞。

剛來時莫太說這個看起來不錯。炒鍋劉說：千萬別吃，這都是糊弄洋鬼子的，咱中國人誰吃它，又甜又膩。你知道什麼食物一油炸，就去了腥膩味道。炒鍋劉說著就住了口。

莫麗珠說，聽說這個是從四川傳來的菜。炒鍋劉說，左公雞只有國外才有，國內倒沒有，大概是祖宗們自編自導的。

莫麗珠喜歡聽炒鍋劉說話，風趣幽默、學識淵博，古今中外，不管什麼事都帶著調侃的語氣，忍不住問他在國內幹什麼。

炒鍋劉說：炒鍋嘛，在哪都是炒鍋。

莫麗珠說：對於一個炒鍋，你真太聰明了，應該去讀書。（二六）

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