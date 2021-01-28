自己不能養，那窩雞要寄養在哪裡？老吳一個晚上沒睡好覺，翻來覆去想這個問題。忽然靈機一動，想到了一個人，公司隔壁辦公室的品管金經理。同是經理，同是亞裔，公事往來密切，私下也是好友，兩人又都喜歡下圍棋。金經理家有一個從韓國帶來的老式圍棋桌，周末常邀老吳到他家下幾盤。他老婆是傳統東方婦女，下棋時，棋桌旁總會擺幾小碟零嘴，下完棋，他常留老吳在家便餐。當然，老吳也懂禮數，每次去都給他孩子帶幾件玩具，有時也送他老婆些化妝品。於公於私都有交情，養雞這件事，拜託他，應該沒問題。

「金經理，有件小事想請你幫個忙！」周六下完幾盤棋後，老吳說。

「別客氣，儘管說，能幫的一定幫。」金經理有韓國人的直爽。

「你知道的，尼克老闆要搬家，家裡養的一窩雞沒辦法處裡。我想抓來養，可是我住的公寓不能養雞。他有七隻雞，養在你後院，養雞設備和飼料我處裡，你只管餵雞，只管分雞蛋 。」老吳說。

「尼克要搬家我知道，雞的事我不清楚。這想法不錯，我們家可以有雞蛋吃了。不過家裡的事我還得和老婆商量，星期一上班給你答覆。」金經理願養雞，可是話留一個尾巴。

看來養雞的事解決了，老吳很高興，很快就能圓了和他老媽一樣養幾隻雞的美夢。回家的路上到沃爾瑪買了籠子，又到中國超市買了一大包國寶米，雞的吃住都準備好，只等星期六到尼克家去抓雞，一起送到金經理處。

「吳經理，很抱歉，我老婆不答應。她說小時候被雞追過，一靠近雞就害怕，真的很抱歉。」周一上班，金經理就跟老吳說。

這種事不能強人所難，雖然不知道是不是藉口。高興了兩天，又要傷腦筋。沒關係，離尼克搬家還有幾天，總會有辦法，再想想。

快下班時，想到一個最佳人選。老應，猶他州立大學碩士班學弟，他家住洛杉磯 ，離聖塔芭芭拉開車一小時。碩士班入學時幫過他，畢業後也常來往。一窩雞委託他養，該沒問題。事急不宜緩，電話聯絡好，老吳當天下班後，立刻驅車前往洛杉磯。一見面，老朋友了，不必顧忌，直接把想要委託養雞的事說了。

「老吳，你來隨時歡迎，雞就不必了。我從來沒養過雞，不會養。」老應還沒搭腔，應嫂先說話。

「嫂子！別怕，養雞不難。籠子、飼料，我都會準備好，你只管每天餵雞、每天收雞蛋。」老吳說。

「台灣 傳統市場的養雞攤位我以前常去，雞屎臭得很。台灣沒問題，這裡恐怕鄰居會抗議。」應嫂擺明了不想養。

「沒關係，如果鄰居抗議，養不下去，就把雞殺了，做三杯雞。我帶酒來，喝幾杯，聚一聚。」老吳仍不放棄。

「我膽子小，不敢殺雞。就算老應敢，也是殺得到處鮮血淋漓，難清理。」應嫂堅持不願代養雞，老應也不便勉強。老吳知道養雞這事不能再說了，再說，恐怕連朋友都別做了。

洛杉磯之行無功而返，老吳在開車回去的路上很懊惱，自忖：只不過是想像我老媽一樣養幾隻雞，沒想到變成這樣。我真笨，為了圓一個夢，惹這麼多麻煩，弄得進退兩難。可是尼克是老闆，話說出去了。況且養雞夢雖難圓，還沒到絕望時。總會有辦法，再想想。

又過了幾天。有了！想起來了，聖塔芭芭拉加大的那位大陸來的訪問學者張博士，代養雞的好人選。以前老吳到他們學校圖書館找資料時認識的，那時他剛來不久，還沒買車，老吳到市區中國超市採購時都約他，讓他搭便車，做順水人情。（中）

➤➤➤尼克的七隻雞（上）