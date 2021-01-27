她低頭承受源源不絕的水吻，完全忘掉省水這回事，連帶地也忘記省電省瓦斯省吃儉用、付房貸付學費付補習費付保險 費這一串鹼粽、肉粽、里里控控碗糕粽。

她調換出水方式，水柱射著背部十分舒服。面朝外站著，正好被經過的人看光光。秋鳳沒有閃躲，活潑的水精靈纏繞她，她閉眼進入遺忘狀態。

洗畢，依規定戴好浴帽，下一步去浸泡。

三座大池中有一池人較多，秋鳳本能地朝無人的那座小池去，匆匆解下圍身浴巾掛在壁勾上，迅速跳下。撲通一聲，她大叫：「啊，救人哪！」

旁邊兩位姊妹立刻將她撈起，有人舀一盆溫水朝她潑。有人幫她拍背揉臀搓大腿，有人喊「快帶來這裡泡」，一群垂來晃去的裸身姊妹七嘴八舌護送她五、六步、像海邊營救人員護送擱淺鯨魚返回大海，把秋鳳送入溫水池。兩個特別熱心的姊妹游過來，四隻手盡情幫她搓呀揉呀拍背收驚。

秋鳳說：「沒想到那麼冰，夏天也會冷死人唷！」

姊妹們大笑。有人說自己第一次也是沒看清楚告示，跳入冰水池，之後看到手搖冰都會抖。笑聲比水聲還響，女人國國運昌隆。

秋鳳自嘲：「去了了，不只給人看光光，還摸光光。」

池邊池裡，環肥燕瘦的女人們各有喜好組合，去烘烤室或蒸氣室，只剩秋鳳及另外兩個結夥的泡著。池邊有幾個半圓形設計，人坐著，頭伸出水平線，兩手搭在圓弧上，水柱噴射背部有按摩效果。秋鳳移入，坐著享受水的服務，那感覺又不同。水的浮力托起身體像托一隻小狗，瞬間鬆弛想睡，瞬間又無比清醒。

她深深吸一口氣，又重重嘆息，如是數回。剛剛一陣混亂，現在有空閒回想，感受到善意與親和，身體放鬆，被觀看的羞怯感消失了。（四）