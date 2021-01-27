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狐仙已老（七）

鍾文音

洗衣店固定時間會出現固定的人，為了避開固定的人，像是那個老是和她攀談的遛狗婦人。狗總是對她又舔又蹭的，她還得裝作喜歡狗。她改不固定時間去，夏日傍晚行經洗衣店，會聞到被白日曝曬後的一股洗衣粉香精味。這氣味總讓她想起小時候的一些光景，或者大雨過後，土地蒸出的氣味，沖刷雨水的水溝聲，銅板經常滾入水溝槽。

有回鑰匙掉下去，還好鑰匙上方她綁了一隻小絨布馬。這是夾娃娃夾來的，跟在她身邊就像會認床的小孩，認定自己的枕頭、床單氣味。

她喜歡馬，連包包都掛著一匹馬。因為她雖然年輕就在公關界浪蕩，但心裡其實一直懸掛著一匹馬。那是她的最愛，但最愛總跑得最遠。

現在她臨老，最愛也更老了吧！

她租屋環河老城區，混雜在此，可以成為一滴泡沫，隱身在洪流裡，她覺得甚好。和老公寓比老，才能忘了老。有時她從環河南路缺口走近河岸，去看落日，幫女房東遛狗小白。女房東的步履已經跟不上小白了，拜託她黃昏時光帶狗散步。

她起先是為了這樣可減免水電費，後來是真的喜歡上小白。狗的忠誠一直是她需要鍛鍊自我的質素。

女房東經常忘記她的年齡，常錯以為她才中年而已。而她看起來確實也不過是熟齡，身材還算纖細，皮膚又白，只要記得染髮，倒不顯老。

她本不喜歡狗，但狗可以保護她，且有一隻狗在旁，散步變得非常正常。她也慢慢習慣有一隻不屬於自己的狗可以陪伴，且開始有一種特殊的責任感拉住她的行腳。唯一的缺點就是她偶爾要撿起小白的大便，大便的氣味會勾招她的淚水，最後父親臥床的時光。

她和父親比較親，因為母親對她不知為何，常有一股連母親都不太察覺的隱匿敵意，尤其父親買禮物給她，或者讚美她的時候。（七）

房東

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