莫麗珠出國記（二五）

那個老闆從前在錢太家見過，當時瘦歸瘦，腰身是挺拔的。如今窩在櫃檯裡面，腰身都彎了，還柱了拐杖，說是腰間盤脫出。老闆說本來是想在加拿大 一展身手，沒想到完全不是想像的樣子。身體又不好，加拿大醫生說要手術，他又不想手術，只想保守治療，一年倒有半年在國內做牽引。本來請了兩個留學生 做工，如今放假回國了，只好自己上陣。

那老闆大概寂寞得很，見到莫麗珠，便開始說話，說個不停，好像很久沒人說話的樣子。

莫麗珠見櫃檯上擺著二維碼，說：還能微信 付款？老闆說賣的都是中國食品，顧客大多是留學生。

莫麗珠本來是想給自己找工作，見小店如此冷清，就是老闆雇她，她也不想幹。莫麗珠不怕累，怕的是寂寞。有活幹、有人說話，時間過得才快。沒活幹、沒人說話，在這裡傻坐著熬歲月，莫麗珠受不了。莫麗珠便說要走了，老闆依依不捨，從櫃檯裡慢慢踅出來，一路送她到門口。

莫麗珠過了馬路，回頭看店老闆還站在門前。陽光猛烈，照得那老闆身後是一道短小的影子。街上人來人往，年輕人喧嘩笑鬧，好像在沙灘上，穿得恨不得什麼都不穿。那老闆木雕一樣站著，顯得格外孤獨。

等到莫麗珠找到自助餐的工作，莫麗珠的心情已經像一個老移民了。對於身邊的很多事情，她見怪不驚，就連蒙特婁夏天精彩的露天演出，她也不去湊熱鬧。她實在是忙。那時候徐偉民已經回國搶灘，二娃還沒排上政府廉價幼兒園，莫麗珠就和小米輪番帶娃兒，抽空出來打工。

莫太並沒想到，兒子比自己回國還早。本來她的簽證是一年，現在就快到期了。（二五）