顏寧儀／圖

老吳的車跟在尼克的車後頭，出了聖塔芭芭拉市區往東走，一路上坡，沿路一邊林木茂密、一邊視野宏闊，遠處太平洋碧海與藍天相連，渺無邊際。快到坡頂，路漸平坦，進了一處社區。左轉小巷底，尼克停下車，搖開車窗，伸出手揮了揮，到了！尼克家老吳來過，上次是來參加他辦的聖誕節派對，這次來是看他養的那一窩雞。

加州 聖塔芭芭拉依山面水，風景秀麗，是老吳任職的麥格電磁公司所在地。老吳是測試部經理，尼克是工程部部長，老吳的上司。他是戴維斯加大數學系博士，待人謙和有禮，沒有白人的優越感。尼克多年前在離公司半小時車程的山坡上，買了一棟獨立屋，幾年後房價飛漲，當初二十多萬的房子，已漲到了一百多萬。

尼克夫妻倆沒有孩子，覺得住那麼大的房子，整理費事，把房子賣了，搬到公司附近的豪華公寓。搬家的事都安排好了，只有後院的那一窩雞不好處理。

「都是放養的，有機的雞。搬去的公寓不准養，不知道怎麼辦？傷腦筋。」周末下班，尼克在辦公室和同事閒聊，說起這件事。

「有幾隻雞？」老吳靠在尼克辦公室的門邊問。

「七隻，一隻公的、六隻母的。七是吉祥數，雞者吉也，取其吉祥之意。」美國 人也迷信，只是迷信的數字和華人不同。

「會不會下蛋？」老吳問。

「純種洛島紅，很會下蛋，幾乎天天下。」

「可以送給寵物收養所呀！」技術員湯姆在旁插嘴。

「問過了，他們說雞不算寵物，不收。」

「可以送朋友？」老吳想要，怕被拒絕，不明說，試探地問。

「問了好多人，都沒人要，嫌麻煩。」尼克聳聳肩無奈地說。

「那送給我吧，我來養。」老吳心中暗喜。

「你要，那就太好了！」尼克訝異。

「什麼時候去你家看看雞的狀況，我好準備一下養雞設備。」老吳說。

「月底搬家，還有一星期。今天星期五，周末，現在就去。」尼克想盡快把問題解決。

老吳想起小時候，家裡有四個兄弟，老爸是薪資微薄的老師，為了孩子的營養，老媽養了五隻雞。

「四個孩子五隻雞，就算哪天有一隻不下蛋，每個孩子每天都有一個蛋吃。」老媽當年的話，老吳記在心裡。

「尼克，你養的雞在哪兒？」剛進門，老吳就急著問。

「在後院。先別急，喝杯咖啡 再說。」

「先看看雞吧！咖啡慢點再喝。」

「那也好，跟我來！ 」尼克拉開後院落地大玻璃門，走了出去，老吳跟在後頭。

尼克家後院有一個足球場大小，大片草地後面的圍欄邊，有一間鐵絲網圍起來的小屋，約五、六十平米。水泥地上鋪了厚厚一層稻草，幾隻黑白斑點的母雞在草堆裡覓食，一隻大公雞，鮮紅雞冠，紅黑相間的油亮羽毛，神氣地在旁踱著步子，走來走去。

老吳看了這雞舍的規模很震驚，小時候老媽的雞籠子是用竹子紮的，大小約半個榻榻米。五隻雞擠在狹小的籠子裡，上面蓋個木板，遮風蔽雨。比起老媽的簡陋雞籠子，尼克家這幾隻雞住的簡直是高級公寓。

臨走時，老吳跟尼克說：「我回去準備一下，下星期六來抓雞。」

回去的路上，老吳心想：怎麼把一窩雞弄回去是個問題。沃爾瑪好像有賣大籠子，明天去看看。他突然又想到另一個問題，他住在租來的小公寓，沒院子，左鄰右舍又隔得近。肯定不准養雞，拿回去恐怕也不能養。（上）