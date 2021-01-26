那年六月，俞鷚考上縣裡的重點高中。做為優秀畢業生，她在離開母校之前，被邀請到各間教室裡做交流講演，分享她的學習經驗。當米亞看到戴著眼鏡的俞鷚坐在講台前，侃侃而談她的學習方法，如何整理錯題本、如何複習和預習，以及怎樣在短時間內快速提高作文水平等等，好像每一個問題的背後都對應著一個準確無誤的答案。有人的成績之所以遲遲無法得到提升，就是因為沒找到那個答案，或者離那個答案還有一步之遙。教室裡很安靜，他們睜著一雙雙渴望分數的眼睛，齊刷刷地記錄著講台上那個人的話。

米亞也在記錄，儘管她心存疑惑，這些別人的方法是不是對自己有用，能不能讓她進入尖子生的行列。但她除了機械地記錄，讓圓珠筆在潔白的紙頁上做潦草的滑行運動，她喪失了基本的判斷力。

事情明擺著，這個女生太優秀了，說她是這個學校有史以來最優秀的女生，都不為過。不僅是學習成績，她在其他方面的表現也堪稱典範。可真的如此嗎？一切都是理所當然的嗎？在她身上，肯定發生過一些事。在所有人身上，都在不斷地發生一些事情。無疑，她成功地擺脫了它們。這才是她真正的過人之處。米亞想起在理髮店工作的男孩，也想起男孩的父親和那件皺巴巴的襯衫。但很快，她就忘記了他們。她必須忘掉那些人。

在一片齊刷刷的掌聲中，俞鷚從座位上起身，對著眾人鞠了一躬。她美麗的眼睛透過鏡片，望著米亞和海莉微微一笑，從教室前門走出去。再後來，米亞收到俞鷚寫給遲風的信。做為回覆，米亞寄走了那本詩集，裡面夾著幾張她在山坡撿到的銀杏樹葉。

從此之後，遲風和俞鷚再也沒有通過信。（全文完）

➤➤➤青春（一七）