我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

莫麗珠出國記（二四）

陸蔚青

兒子說：你那是老觀念，直銷之所以有廣闊前景，是把推銷成本，比如投入廣告、建立商店所需的成本降低為零，將這些經費分給直銷人。這些直銷人代表著資本市場的另一種便捷方式，比現存的市場方式更合理，它代表著一種嶄新的、具有革命性的意義。

徐偉民的慷慨陳詞讓莫麗珠無話可說。內心裡，莫麗珠十分看重兒子的觀點，尤其是在她喪偶進入老年之後，她對兒子有一種莫名崇拜。開始她以為自己是封建的三從四德，後來當她發現錢太、黃太都是如此的時候，她突然醒悟到，那是人到老年能力下降之後，對年輕人的一種欣賞和讓步，是衰老對年輕的讓步、軟弱對力量的讓步，是黃昏日落對正午太陽的讓步。

這種讓步是代際相傳的。當皮特操著一口流利的法語說話時，小米眼神中也充滿了欣賞與羨慕。這種眼神被莫麗珠捕捉到之後，莫麗珠長長地舒了一口氣。

有什麼辦法呢？即使徐偉民四十歲依然沒有工作，即使一家人住在廉價出租屋裡，不能成為社會精英分子，莫麗珠也接受這個現實。徐偉民身後站著的皮特，是他們未來的希望。

錢太一家搬走後，莫麗珠的客人就少了很多。黃太除了自己按摩，不辦派對，更沒有給莫麗珠介紹過病人。莫麗珠掙過錢，如今不掙錢，心裡就癢癢。

莫麗珠是一個閒不住的人，有一天路過錢太的古堡，特地去看了看。如今茶樓變成了一個中國超市，裡面堆滿了各種方便麵和醬菜。莫麗珠進去轉了一圈，才在角落裡找到老闆。（二四）

➤➤➤莫麗珠出國記（二三）

中國 小米

上一則

挖蘿蔔

下一則

我的拿手菜

延伸閱讀

莫麗珠出國記（一六）

莫麗珠出國記（一六）
莫麗珠出國記（一五）

莫麗珠出國記（一五）
莫麗珠出國記（一四）

莫麗珠出國記（一四）
莫麗珠出國記（一三）

莫麗珠出國記（一三）

熱門新聞

黛安∕圖

被謀殺的律師（上）

2021-01-22 02:02
黛安∕圖

被謀殺的律師（下）

2021-01-23 02:02
22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(路透)

亞馬遜暢銷書充滿「就職」詩人高爾曼、賀錦麗外甥女登榜

2021-01-21 22:55
林崇漢∕圖

所謂領導者

2021-01-20 02:02
揚琴演奏家吳文英參與今年的線上音樂會。（金山交響樂團提供）

陳沖主持！金山交響樂團表演 線上賀牛年新春

2021-01-23 02:29

幸好

2021-01-20 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難