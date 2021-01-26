莫麗珠出國記（二四）

兒子說：你那是老觀念，直銷之所以有廣闊前景，是把推銷成本，比如投入廣告、建立商店所需的成本降低為零，將這些經費分給直銷人。這些直銷人代表著資本市場的另一種便捷方式，比現存的市場方式更合理，它代表著一種嶄新的、具有革命性的意義。

徐偉民的慷慨陳詞讓莫麗珠無話可說。內心裡，莫麗珠十分看重兒子的觀點，尤其是在她喪偶進入老年之後，她對兒子有一種莫名崇拜。開始她以為自己是封建的三從四德，後來當她發現錢太、黃太都是如此的時候，她突然醒悟到，那是人到老年能力下降之後，對年輕人的一種欣賞和讓步，是衰老對年輕的讓步、軟弱對力量的讓步，是黃昏日落對正午太陽的讓步。

這種讓步是代際相傳的。當皮特操著一口流利的法語說話時，小米 眼神中也充滿了欣賞與羨慕。這種眼神被莫麗珠捕捉到之後，莫麗珠長長地舒了一口氣。

有什麼辦法呢？即使徐偉民四十歲依然沒有工作，即使一家人住在廉價出租屋裡，不能成為社會精英分子，莫麗珠也接受這個現實。徐偉民身後站著的皮特，是他們未來的希望。

錢太一家搬走後，莫麗珠的客人就少了很多。黃太除了自己按摩，不辦派對，更沒有給莫麗珠介紹過病人。莫麗珠掙過錢，如今不掙錢，心裡就癢癢。

莫麗珠是一個閒不住的人，有一天路過錢太的古堡，特地去看了看。如今茶樓變成了一個中國 超市，裡面堆滿了各種方便麵和醬菜。莫麗珠進去轉了一圈，才在角落裡找到老闆。（二四）

➤➤➤莫麗珠出國記（二三）