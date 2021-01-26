甘和栗路／圖

忽然不知該怎麼脫衣。秋鳳最擅長幫重度臥床老人脫、穿衣服，這項高難度技術若有比賽，她必定得名。現在卻不知怎麼幫自己脫，怪怪的，說不上來。忽然懂了，這還真像醫院照X光前，到更衣間換衣服。老毛病犯了，一面脫衣，一面喃喃自語：「你看看，人家好命的，脫衣服去洗澡。我們歹命的，脫衣服照X光。今天來做好命人。」說完咯咯笑起來。這是個不錯的開始，心情飄飄的。

等她戴好浴帽、圍著浴巾走到入口，眼見無邊無際白茫茫、一陣翻騰的暖煙夾著嘩啦啦水聲撲面而來，她卻步了。

秋鳳很少卻步。不，從未卻步。

這大半生遭逢的事件由不得她有任何怯懦，專心悲傷與他人的同情都是珍貴、奢侈的。她明白自己除了認命，沒別的選擇，而以她有限的學經歷與毫無人脈的現實處境，她的最佳選擇就是去走一條最辛苦卻能最快賺到錢的路。

丈夫癌末多次進出醫院，那一年等於是就業 訓練，抽痰、管灌、尿管她都會。她老早安排妥當，辦完喪事隔周，穿起仲介公司背心、掛上識別證，在另一家醫院當日薪兩千元的特別看護。

有親戚議論她無一點哀戚之心，不滿一個月就趴趴走，好歹過了百日再拋頭露面。話傳到她耳裡，秋鳳直接去敲門：「死尪也要做月子啊？你養我們孤兒寡母，我就專心在家哭我老公。」

千萬不要惹一個一無所有的女人，尤其這女人剛跟死神交過手。

現在她卻步。整間瀰漫著溫暖水霧，飄著沐浴精香氛，聽到女人高聲對答，有笑語、有招呼聲，像來到一個被隱藏的水幕仙境。秋鳳從未想像過這樣的所在，但她祈求過菩薩，有一天功課做完了，要帶她去極樂世界享福。現在，腦內乾巴巴的「極樂世界」名詞，與眼前景象做了連結，瞬間擴大、加深，變成唯一真實。她不只脫去衣服，也脫去一切龐雜記憶。她停住腳步，重新指認自己。

正好有個工作人員（當然都穿著制服）走過，知道她第一次來，親切地指引她洗浴程序：最裡面是一排沐浴間，先洗澡洗頭，再到水池泡──三大池，溫水、冷水、冰水，一般都是泡溫水、沖一下冷水，很少人敢碰冰水。泡過後記得要補充水分，茶水區有多種健康養生飲品。旁邊是兩大間烘烤室，兩大間蒸氣室，隨意隨喜進出。總之，洗泡烤蒸，看個人喜歡自行搭配。

末了，女職員指向另一個出口說，去那裡吹乾頭髮、穿好浴袍上樓，就是按摩室，櫃檯小姐會幫妳安排。按摩後去餐廳吃飯，飯後若想小睡，休息區有大躺椅沙發、小床隨妳躺，愛躺多久就躺多久，我們是二十四小時的。

秋鳳聽得霧煞煞，洗個澡還有這麼多花樣。因為新奇，還沒洗就覺得年輕五歲。朝沐浴間走去，迎面走來一位五十歲左右女人，輕鬆自在，拿隨行杯到茶水區倒水喝，喝完往大池去。池中有三兩位高聲招呼她，她熟練地下池有說有笑。怎麼自然到像去Seven買咖啡 ！

秋鳳剛剛偷瞄她，三秒鐘正面大特寫、四秒鐘背後掃描，秋鳳心臟撲通、臉面發紅，替她害臊。身材普通，皮膚白皙、手腳靈活，一等健康。秋鳳忽地領悟到，該害臊的是她自己，「人家天生自然，我在替她不好意思，我有病啊？」

十多間沐浴間都沒門，「是怎樣，沒錢裝門嗎？」秋鳳大開眼界，她即使一個人在家洗澡，也要關門的──但不鎖門，很多老人在浴室跌倒，這點是普通常識。

走過去，正好看到一排洗浴中的虎背、熊腰、馬臀、象腿，秋鳳從沒看過自己的背後，心想「我應該也差不多」。她們這一行比較關心血壓 血氧、體重體脂肪，對身材沒感覺。沒想到今天很變態，怎麼腦子裡裝的都是身材胖瘦、皮膚黑白、大腿粗細、乳房大小。

「不該來。」秋鳳不喜歡自己的腦子陷在這些……該怎麼說呢？這些「有的沒的」不正經的念頭裡。

她進去最裡間，探頭確定沒人看她，鼓起勇氣卸下圍著的浴巾，開始洗頭、洗澡。適當的水溫、豐沛的三段式大蓮蓬瀑布、薰衣草香氛沐浴泡泡，她好像一條蚯蚓被人從百年泥巴灘裡拉出來。這輩子從未如此奢侈，平日為了省水，連熱水管線前端的冷水都不浪費。變通之法是用水桶接水調溫，一桶溫水夠她洗頭、洗澡五分鐘解決。現在，站在溫熱小瀑布下，跳躍的水珠圍繞全身。（三）